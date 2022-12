Nur kurz nach der Veröffentlichung der Dokuserie von Prinz Harry und Meghan Markle enthüllt Netflix schon den Trailer ihres nächsten gemeinsamen Projekts. „Live to Lead“ heißt die siebenteilige Serie, die am 31. Dezember auf dem Streaming-Dienst erscheinen soll.

Ihre Serie „Harry & Meghan“ sorgte weltweit für Aufsehen.

Netflix veröffentlicht Trailer zu weiterem Projekt

Meghan und Harrys nächstes Projekt steht schon in den Startlöchern. Erst am 8. Dezember veröffentlichte Netflix den ersten und eine Woche später den zweiten Teil ihrer aufsehenerregenden Dokuserie. In dieser sprechen die beiden offen über ihre Probleme als Teil der königlichen Familie. Und jetzt folgt schon der Trailer vom nächsten Netflix-Projekt des Paares. Die siebenteilige Serie „Live to Lead“ soll am 31. Dezember auf der Streaming-Plattform erscheinen. Mit der Serie wollte das Paar Nelson Mandelas Vermächtnis würdigen.

„Dies wurde von Nelson Mandela inspiriert, der einmal sagte: ‚Was im Leben zählt, ist nicht die bloße Tatsache, dass wir gelebt haben'“, so Harry im Trailer. „Außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten reflektieren ihr Vermächtnis und teilen Botschaften von Mut, Mitgefühl, Demut, Hoffnung und Großzügigkeit“, heißt es in der Beschreibung. So kommen in der Serie unter anderem auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die im Jahr 2020 verstorbene Ruth Bader Gingsburg zu Wort.

Aufsehen wegen Dokuserie von Prinz Harry und Meghan Markle

Die Nachricht über den neuen Trailer kommt also nur kurz nach der Veröffentlichung des zweiten Teils der Netflix-Produktion „Harry & Meghan“. Im zweiten Teil erzählte das Paar unter anderem, wie es sich mit der britischen Boulevardpresse anlegte und die Beziehung zum Vater der Schauspielerin in die Brüche ging. Zudem erhob Harry sogar einige Anschuldigungen gegen seinen Bruder Prinz William.

Viele Menschen fragten sich, weshalb die beiden überhaupt eine Dokumentation über ihre Schwierigkeiten mit der Royal Family drehen wollten. Schließlich löste ihre Entscheidung große Diskussionen aus. Meghan erklärte, sie wollte die Dokumentarserie machen, damit die Menschen endlich ihre Geschichte direkt von ihnen hören können.

„Wenn man das Gefühl hat, dass die Leute so lange nichts von einem selbst mitbekommen haben, ist es wirklich schön, die Möglichkeit zu haben, den Leuten einen kleinen Einblick in das zu geben, was passiert ist, und auch, wer wir sind“, so Meghan.