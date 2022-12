„Avatar: The Way of Water“ ist jetzt in den Kinos. Einige von euch haben den Film bestimmt schon gesehen. Und vielleicht habt ihr euch auch schonmal gefragt, wieso die Hautfarbe der Na’vi eigentlich blau ist? Darauf gibt der Regisseur James Cameron jetzt eine Antwort.

Mit der Antwort hättet ihr sicher nicht gerechnet.

Avatar: Deshalb sind die Na’vi blau

Nach über 13 Jahren läuft nun endlich die Fortsetzung von Avatar in unseren Kinos und sorgt weltweit für große Begeisterung. Die Bilder sind auf jeden Fall atemberaubend schön. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wieso das Volk auf Pandora eigentlich eine blaue Hautfarbe hat?

In den Filmen wird das nämlich nie wirklich erklärt. Falls ihr glaubt, dass es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt, müssen wir euch jetzt leider enttäuschen. James Cameron hat in einem Interview mit Empire nun verraten, wie es zu der Entscheidung für die blaue Hautfarbe gekommen ist. Und der Grund war überraschend pragmatisch.

„Was die Farbe angeht: Grün war schon vergeben“

Gegenüber Empire erklärte der Regisseur, dass er sich für Blau entschied, weil es noch keine anderen Charaktere mit dieser Farbe gegeben habe. „Was die Farbe angeht: Grün war schon vergeben. Es gab eine lange Geschichte von grünen Aliens. Und der Hulk. Und die menschlichen Farben, Rosa und Braun, waren nicht außerirdisch. SpongeBob war gelb“, sagte James.

Deshalb blieben laut Cameron eigentlich nur Blau und Lila übrig. „Lila ist meine Lieblingsfarbe, aber ich dachte mir, dass wir sie als eine unserer Hauptfarben für die Biolumineszenz verwenden würden, was wir auch taten, da wir sie mit Eywa und allem, was den Na’vi heilig ist, in Verbindung brachten“, so der 68-Jährige. Bestärkt wurde er aber letzten Endes von seiner Mutter, die ihm von einem Traum erzählte, in dem sie eine drei Meter große blaue Frau mit sechs Brüsten gesehen habe. „Ein cooles Bild. Ich habe sie gezeichnet, aber die Sache mit den sechs Brüsten sah nicht so gut aus, wie es sich anhört […] Also, wie auch immer… blau“.

Sind wir mit dieser Erklärung zufrieden? Vielleicht. Trotzdem würden uns spontan noch andere blaue Charaktere einfallen, wenn schon der Name SpongeBob gefallen ist: Die Schlümpfe. 😅