Wenn am 21. Dezember die dritte Staffel von „Emily in Paris“ startet, werden sich viele Fans wohl nur eine Frage stellen: Wie kann sich Emily all diese Kleidung eigentlich leisten? Und wo bewahrt sie das alles auf? Fragen, mit denen sich auch Hauptdarstellerin Lily Collins beschäftigt.

In einem neuen Interview erklärt sie jetzt, wie Emily ihre gigantische Garderobe in Paris unterbringen kann.

„Emily in Paris“: Wie kann sie sich das alles leisten?

Schon klar: Bei „Emily in Paris“ gibt es so einige äußerst unrealistische Aspekte. Wie kann sie ohne ausreichende Französischkenntnisse den Job behalten, wie hält ihr Lippenstift so perfekt und warum lernt man im echten Leben nie so viele absolute Traumtypen kennen? Doch die wohl größte Frage, die Fans der Show seit Folge eins beschäftigt: Wie kann Emily so viel unterschiedliche Kleidung haben?

Sonderlich groß ist ihre Wohnung ja nicht. Und wir erinnern: nach Paris kam Emily mit gewöhnlich großen Koffern. Wie ist es also möglich, dass sie in jeder Folge zahlreiche Outfit-Wechsel hat und für gefühlt jede Stunde des Tages ein neues Paar Schuhe besitzt? Und einmal abgesehen von der Menge an Kleidung sind es ja auch Teile, die sich nicht einfach so schnell einmal zusammenlegen lassen oder die mühelos in eine kleine Kommode passen. Von Haute-Couture-Kleidern mit ausladenden Schultern bis hin zu unzähligen Hüten ist in Emilys Garderobe so einiges, das einen eigenen Schrank bräuchte. Und von den Taschen wollen wir gar nicht erst anfangen. Wo hat denn all das Platz?

Von Aufbewahrungslagern und Kleider-Leihen

Eine Frage, die wohl auch Emily-Darstellerin Lily Collins beschäftigt hat. Doch während unsereins dafür einfach nur Netflix-Magic verantwortlich macht, erklärt Lily jetzt, was wirklich dahinterstecken könnte. Im Gespräch mit „Women’s Wear Daily“ enthüllt sie nämlich ihre Interpretation von Emilys Garderoben-Situation. „Ich stelle mir gerne vor, dass sie und Mindy ein riesiges Aufbewahrungslager mit Klamotten haben, das sie sich teilen“, erzählt sie.

Klingt doch eigentlich logisch, oder? Denn alleine, wenn man sich die Looks ansieht, die im Trailer für die kommende dritte Staffel vorkommen, wird klar: in eine Wohnung in Paris passt das alles nicht. Eine „Außenstelle“ für Emilys Garderobe wäre da eine ziemlich schlaue Idee. Doch Lily hat noch eine andere Vermutung: „Vielleicht macht Emily eine Art Kleider-Leihe“, überlegt sie. Sind Emilys Sachen also alle nur für kurze Zeit geliehen? Für eine modebewusste Influencerin eigentlich ein ziemlich guter Plan.

Tja, dann bleibt eigentlich nur eine Frage übrig: wie kann sie sich all das nur leisten? In dem Gespräch mit „Women’s Wear Daily“ geht Lily nicht näher auf die Preisschilder hinter all den schönen Teilen ein, sondern betont nur, wie sehr sie es liebt, dass ihre Figur so verrückt nach Kleidung ist. Aber ob diese Liebe in Kombination mit Mindys zusätzlichem Einkommen wirklich ausreicht? Das wagen wir zu bezweifeln. Sieht also ganz so aus, als wäre die Antwort auf diese Frage weiterhin Netflix-Magic.