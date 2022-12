Auf der Suche nach der perfekten Frisur für die Feiertage? Look no more! Wir zeigen euch drei Winter-Frisuren, die jetzt voll angesagt sind. Sie sind easy zu stylen und sorgen gleichzeitig für den perfekten Hingucker auf der Weihnachtsfeier oder bei der Silvesterparty!

Diese Looks sind gerade voll angesagt:

1. Round Fringe

Der Micro-Fringe ist out – im Winter feiern wir jetzt den „Round Fringe“. Im Prinzip ähnlich wie die Micro Bangs, aber eine sanftere Variante der stylischen Stirnfransen. Unzählige Stars, wie Hailey Bieber oder Khloé Kardashian machen’s schon vor, und da ziehen wir natürlich gleich mit. Im Idealfall müsst ihr dafür auch gar nicht zum Friseur. Wenn ihr nämlich schon einen langen Pony habt, müsst ihr für diesen Look einfach nur ein paar feine Strähnen mit einer Rundbürste nach außen föhnen – et voilá der runde Pony, den wir schon aus den Sixties kennen, ist fertig! #liebenwir

2. Accessoires im Haar

Nichts macht eine Frisur festlicher, als glitzernde und funkelnde Accessoires im Haar. Egal ob Haarreifen, Haarspange oder einfach nur eine festliche Schleife – mit auffälligem Schmuck für die Haare seid ihr perfekt für die Feiertage gestylt. Zum Glück gibt’s mittlerweile eine riiiiiesengroße Auswahl an cuten Pieces, für die man ruhig auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen darf, denn Haar-Accessories sind ein klassisches Add-On für die Ewigkeit! Wie wär es zum Beispiel mit einem dieser süßen Pieces hier:

3. High-Bun

Wenn’s um stylishe Frisuren geht, wollen wir’s am liebsten einfach und unkompliziert. Say no more, nichts leichter als das! Mit dem High-Bun habt ihr den perfekten Look gefunden, der sich ganz easy stylen lässt. Dafür einfach die Haare zu einem hohen Dutt am Hinterkopf zusammenbinden (darf ruhig messy sein). Für den perfekten Look: Zieht vorne vom Mittelscheitel weg zwei dünne Strähnen ins Gesicht. Denen könnt ihr mit dem Lockenstab oder Glätteisen einen kleinen Twist verpassen – und schon ist die Festtags-Frisur fertig!