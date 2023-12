In der Welt der Hautpflege gibt es ein echtes Power-Ass: Totes Meer Salz! Dieses Wundermittel hat nicht nur die Aufmerksamkeit von Beauty-Gurus auf sich gezogen, sondern auch von Menschen, die sich nach strahlender und gesund aussehender Haut sehnen. Hier sind fünf Gründe, warum Totes Meer Salz ein absolutes Must-Have für eure Pflegeroutine ist:

Totes Meer Salz als Geheimtipp für jede Hautpflege-Routine?

Lemongrass Power Shower: Duschen mit Pepp

Bereit für ein Wohlfühl-Erlebnis der Extraklasse? Startet eure Beauty-Reise doch mit der SALTHOUSE Totes Meer Therapie Frische Dusche. Stellt euch vor, wie erfrischend es ist, eure Haut mit naturreinen Totes Meer Mineralien, Panthenol und dem belebenden Lemongrass-Extrakt zu verwöhnen. Wer von euch sehnt sich nicht nach einem energiegeladenen Start in den Tag, der die Haut sanft reinigt, ohne sie auszutrocknen? Der Duft von Lemongrass verspricht nicht nur einen erfrischenden Start in den Tag, sondern auch eine verlockende Aromareise. Und das Sahnehäubchen – die Formel enthält zu 0% Farbstoffe, Mineralöle und Mikroplastik. Gönnt euer Haut das Wohlfühl-Erlebnis, das sie verdient.

Maximale Feuchtigkeit, minimale Anstrengung

Wer kennt es nicht? Wenn die Temperaturen sinken, schreit unsere Haut förmlich nach Liebe und intensiver Pflege. Holt euch den ultimativen Feuchtigkeits-Booster mit der SALTHOUSE Totes Meer Therapie Körperlotion! Diese exklusive Formel, gespickt mit Totes Meer Mineralien, Urea, Panthenol, Vitamin E und Q10, ist wie eine Luxus-Behandlung für eure Haut. Sie spendet nicht nur intensiv Feuchtigkeit, sondern wirkt auch wie ein Schutzschild gegen freie Radikale, stabilisiert die natürliche Barrierefunktion und sorgt mit reichhaltigen Naturölen für eine geschmeidige Haut. Ein absoluter Geheimtipp für trockene und empfindliche Haut – sogar von der Deutschen Haut- & Allergiehilfe e.V. empfohlen! Gebt eurer Haut die Aufmerksamkeit, die sie im Winter verdient.

S.O.S. – die Kopfhaut brennt

Schluss mit dem nervigen Kopfkratzen! Habt ihr auch genug davon? Keine Sorge, wir haben die Lösung: Das SALTHOUSE Totes Meer Therapie Anti-Juckreiz Shampoo. Lasst eure Kopfhaut in die Welt der Entspannung eintauchen – sie wird es euch danken! Diese Power-Formel, vollgepackt mit Totes Meer Mineralien, Polidocanol, einem coolen Menthol-Komplex, Urea und Panthenol, macht Schluss mit Juckreiz und reguliert den Feuchtigkeitsgehalt eurer Kopfhaut. Trockenheitsgefühle? Vergesst sie! Dieses Shampoo ist euer Ticket zu einer Kopfhaut-Oase, speziell designt für die Bedürfnisse von juckender, trockener und empfindlicher Kopfhaut. Schluss mit dem Juckreiz-Drama – startet jetzt eure Kopfhaut-Rettungsmission!

Medizinisches Power-up für juckende Haut

Ihr habt genug von diesem Juckreiz-Drama? Wir auch! Der Juckreiz Akut Balsam von SALTHOUSE setzt neue Maßstäbe im Bereich Hautpflege. Dieses Medizinprodukt ist euer Superheld gegen akut gereizte Haut – kein Spaß, es funktioniert! Was ist das Geheimnis? Totes Meer Salz und Magnesiumchlorid aus dem Toten Meer sind zusammen das Dream-Team für eure Haut. Sie arbeiten nach dem osmotischen Prinzip, binden Feuchtigkeit und machen Schluss mit Hauttrockenheit und Juckreiz. Der zusätzliche Kick in der Formel sind Panthenol, weitere Feuchtigkeitskomponenten, Zinnkraut- und Weidenröschenextrakt – sie unterstützen die physikalische Wirksamkeit des Dream-Teams und bringen zusätzliche Power mit für die ultimative Wiederherstellung der Hautbarriere-Funktion. Hautprobleme? Nicht mit uns!

Totes Meer Salz: Das ultimative Verwöhnprogramm

Wer von euch will seine Haut in einem entspannenden Bad ins ultimative Gleichgewicht bringen, sie geschmeidig glatt pflegen und ihre natürliche Schönheit bewahren? Jetzt kommt das Highlight– das SALTHOUSE Original Totes Meer Badesalz! Schnappt euch diese naturreine, kristalline Juwel mit seiner weltweit einzigartigen Mineralienkombination und lasst eure Haut in Jubelstürme ausbrechen! Und hier der Clou: Hautprobleme, Adieu! Original Totes Meer Salz wirkt feuchtigkeitsspendend und hautbarrierestärkend, klärt und beruhigt* empfindliche, trockene bis problematische Haut – ein regelrechtes Wundermittel für alle diejenigen unter euch, die ihre gestresste Haut wieder in Balance bringen wollen. Übrigens: auch wenn ihr euch jetzt schon rundum wohlfühlt in eurer Haut – eine Extraportion Feuchtigkeit in einem Bad mit Original Totes Meer Salz kommt immer gut an!