Bereit für den Sprung ins Werbe-Game? Die Werbe Akademie des WIFI Wien ist euer heißes Ticket für den Einstieg in die aufregende Welt der Werbung und Kommunikation! Seit 1947 hat die Kreativschmiede vielfältige Talente hervorgebracht, und jetzt seid ihr dran. Hier erfahrt ihr alles über die coolsten Aus- und Weiterbildungen, die die Werbe Akademie zu bieten hat!

Hier trifft Kreativität auf Praxis:

Die Werbe Akademie des WIFI Wien im Spotlight

Die Werbe Akademie des WIFI Wien ist der Inbegriff der Karriere in der Werbe- und Kommunikationsbranche in Österreich. Ihre Philosophie? Maximale Praxisnähe! Direktorin Katharina Stummer betont: „Die Werbe Akademie bereitet ihre Studierenden optimal auf den Agenturalltag vor. Genau aus diesem Grund wird der neue Werbeauftritt auch jeweils von unseren Studierenden aus den Diplomlehrgängen Grafikdesign und Advertising & Content Creation gestaltet.“

Eurer Weg in die Werbewelt

Die Werbe Akademie bietet ein breit gefächertes Studienangebot, aufgeteilt in die Bereiche „Ausbildung“ und „Weiterbildung“. Lass uns einen Blick auf die Highlights werfen!

Ausbildung: Entdeckt eure kreative Seite!

1. Advertise like a Pro: Berufsbegleitender Diplomlehrgang für Advertising & Content Creation

Buckle up, denn 2024 wird das Jahr, in dem ihr eure Werbe- und Kommunikationsträume wahr macht! Startet durch mit dem brandneuen berufsbegleitenden Diplomlehrgang für Advertising & Content Creation. Dieser Diplomlehrgang ist nicht nur für angehende Werbegurus gedacht, sondern auch für visionäre Gründer:innen und Selbstständige, die ihre Produkte und Dienstleistungen mit Stil vermarkten wollen.

Gemeinsam mit einem versierten Team von Expert:innen taucht ihr in vier Semestern in die Geheimnisse der Kommunikations- und Werbewelt ein. Praxisorientierung steht hier an erster Stelle, und in spannenden Projekten werdet ihr eure Fähigkeiten in Beratung, Strategie, Kreativtechniken und Werbetexten auf das nächste Level bringen.

Findet hier heraus, wie viel Kreativität in euch steckt und sich sichert euch gleich euren Platz beim Info-Event am 28. November!

2. Diplomlehrgang für Grafikdesign: Grenzenlose Kreativität

Bereit für ein grafisches Abenteuer, bei dem eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind? Taucht ein in den Diplomlehrgang für Grafikdesign an der Werbe Akademie und entdeckt, wie ihr visuelle Konzepte erschafft, die nicht nur reden, sondern regelrecht schreien! Vom funkelnden Moment der Ideenfindung bis zur glamourösen Umsetzung – lasst euch von erfahrenen Profis begleiten, die nicht nur den Weg kennen, sondern auch den kreativen Dancefloor beherrschen. Hier geht’s weiter zu den Insider-Infos: Entfesselt eure:n innere:n Grafikdesigner:in!.

3. Basislehrgang Design Basics: Fundament für deine kreative Karriere

Seid ihr bereit für den Basislehrgang Design Basics an der Werbe Akademie? Hier öffnen sich die Tore zu einem fabelhaften Einblick in die magischen Grundlagen des Designs. Schnuppert erste Kreativluft und lasst euch mitnehmen in die Welt der Kreation. Perfekt für alle, die ihre Zukunft in einem kreativen Beruf sehen und den Grundstein dafür legen möchten. Eurer Style, eure Regeln – jetzt mitmischen!

Weiterbildung: Euer Missing Link für das nächste Level in der Kommunikationsbranche

1. Diplomlehrgänge Online Marketing und Social Media Management: eure Tür zur digitalen Werbewelt

Bereit, die digitale Bühne zu erobern? In einer Ära, in der Online Marketing und Social Media das Zepter schwingen, sind diese berufsbegleitenden Diplomlehrgänge der Schlüssel zu eurer digitalen Karriere. Hier geht es nicht nur um Wissen, sondern um alle Skills, die Online-Marketingkampagnen und Social-Media-Kampagnen zum Strahlen bringen.

Von der geheimen Welt der Suchmaschinenoptimierung (SEO) über den Hype von Social Media Advertising bis hin zum magischen Zauber des Content Marketings – diese Lehrgänge machen euch zum/zur Meister:in der digitalen Werbestrategien.

Bereit für den digitalen Ruhm? Sichert euch jetzt einen Platz beim Infotermin am 18.1.2024 um 18.00 Uhr!

2. Design Maestros und Maestras aufgepasst: Taucht ein in die Welt des Diplomlehrgangs für Mediendesign:

Bereit, visuelle Meisterwerke zu erschaffen? Im Diplomlehrgang für Mediendesign an der Werbe Akademie werdet ihr zum/zur Architekt:in kreativer Botschaften. Hier geht es nicht nur um Design, sondern um die Kunst, visuelle Konzepte zu entwickeln, die nicht nur effektiv, sondern auch unwiderstehlich ansprechend sind.

Von verführerischem Grafikdesign über erzählerische Illustrationen bis hin zum interaktiven Multimedia-Design – dieser Lehrgang ist eure Eintrittskarte in die aufregende Welt der Mediengestaltung.

Holt euch jetzt einen Platz beim Infotermin am 16.1.2024 um 18.00 Uhr!

Entdeckt euer Potenzial in der Werbewelt

Die Werbe Akademie hat noch viele weitere spannende Kurse und Lehrgänge im Angebot. Alle Details über die verschiedenen Aus- und Weiterbildungen: werbeakademie.at!