Es stimmt also: Man kann sich tatsächlich schockverlieben! Uns ist das gerade bei der neuen CHANEL Factory 5 Collection passiert und wir können nur sagen: Auch ihr werdet beim Anblick dieser Limited Edition dahinschmelzen! Aber seht selbst und taucht ein in luxuriöse Pflege und Packaging der Extraklasse.

Happy Birthday, CHANEL N°5!

Zuerst einmal: Gibt es etwas zu feiern, dass CHANEL mit so einer exklusiven Kollektion um die Ecke kommt? JA, gibt es tatsächlich! Denn das ikonische Parfum CHANEL N°5 feiert seinen 100-jährigen Geburtstag. Grund genug, die Korken knallen zu lassen und mit 17 außergewöhnlichen Produkten zu zeigen: N°5 auf der Haut zu tragen verändert auch nach 100 Jahren noch das Gewöhnliche in etwas Luxuriöses. 🖤

Foto: CHANEL

Too beautiful to be true

Beauty-Produkte, die so schön sind, dass sie einen Sonderplatz in der Wohnung verdient haben? Die CHANEL Factory 5 Collection zeigt eindrucksvoll: JA, solche Produkte gibt es tatsächlich! ✨ Bevor wir die Limited Edition nämlich selbst ausprobieren konnten, haben wir uns schon Hals über Kopf in das wunderschöne Packaging der Kollektion verliebt. Hier trifft das luxuriöse Design von N°5 auf Alltagsprodukte wie Tee-Dose, Öl-Kännchen oder Farbeimer. Die Marke zeigt hiermit: Auch nach 100 Jahren erfindet sich das Parfum immer wieder neu! Für CHANEL-Liebhaberinnen und alle die es noch werden wollen definitiv ein Must-Have!

Foto: Laura Chouette / Pexels

I want it, I got it!

Eines ist auf jeden Fall klar: Am liebsten würden wir sofort alle 17 limitierten Produkte shoppen. Egal ob Badetabletten, Duschgel, Bodylotion oder Körperöl – WE WANT IT ALL! 😍 Geht es euch auch so? Dann heißt es jetzt Augen auf, denn vom 29. Juni bis 3. Juli startet der Verkauf der Limited Edition in der CHANEL Beauty Boutique Vienna sowie auf der Website. Anschließend könnt ihr euch die Produkte für kurze Zeit in ausgewählten Parfümerien schnappen.

29. Juni bis 3. Juli: CHANEL Beauty Boutique Vienna in Wien sowie auf chanel.com

CHANEL Beauty Boutique Vienna in Wien sowie auf chanel.com 5. bis 10. Juli: Marionnaud Gerngross und Parfümerie Douglas, House of Beauty in Wien sowie online auf marionnaud.at und douglas.at

Marionnaud Gerngross und Parfümerie Douglas, House of Beauty in Wien sowie online auf marionnaud.at und douglas.at 12. bis 17. Juli: K&Ö in Graz und Parfümerie Douglas auf der Landstraße 45 in Linz

Schnell sein lohnt sich hier auf jeden Fall!