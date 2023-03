Fans von „The Crown“ fiebern schon gespannt der sechsten und finalen Staffel der Netflix-Serie entgegen. Da kommt es doch sehr gelegen, dass jetzt erste Fotos vom Set enthüllt wurden – und wir endlich William und Kate sehen.

Und es gibt auch schon ein paar Behind-The-Scenes-Infos.

So sehen William und Kate in „The Crown“ aus

Die Dreharbeiten für die sechste Staffel „The Crown“ sind derzeit in vollem Gange. Und auch, wenn derzeit noch nicht ganz genau bekannt ist, welche Themen und Zeitsprünge die finale Staffel zeigen wird; eines ist sicher: William und Kate werden eine Rolle spielen. Und wie erste Bilder vom Set jetzt zeigen, dürften Fans Einblicke in die Anfänge der Lovestory bekommen.

Denn in den vergangenen Tagen wurden Fotos und Videos enthüllt, die Ed McVey und Meg Bellamy, die Prinz William und Kate Middleton im College-Alter spielen, in St. Andrews zeigen. Dem Ort, an dem sich William und Kate 2001 kennengelernt haben. Und so viel verraten die ersten Fotos schon: es dürfte recht romantisch werden.

Bild: Jeff J Mitchell/Getty Images News

TikTok-Videos vom Set enthüllen erste Infos

Besonders unterhaltsam an den Dreharbeiten ist übrigens, dass die Student:innen von St. Andrews den Dreh mitbekommen. Das Ergebnis sind einige TikTok-Videos, die online kursieren und Einblicke in die Dreharbeiten geben. Und ein Geheimnis enthüllen die Videos schon: offenbar wird Kate nicht nur mit William gesichtet, sondern auch mit einem anderen Mann an ihrer Seite.

Nähere Details gibt es allerdings nicht. Doch Fans der Serie betonen in den Sozialen Medien schon jetzt, dass die Besetzung der beiden Rollen zumindest optisch fantastisch geglückt ist. „Die Casting-Directors waren goldrichtig“, schreibt etwa eine Userin zu einem Video vom Set. Vor allem Williams Besetzung wird online gelobt. Denn Schauspieler Ed McVey sieht für einige User:innen dem jungen Thronfolger zum Verwechseln ähnlich.

Bis Fans aber sehen, ob die Stars auch in der Show überzeugen können, müssen sie sich noch ein wenig gedulden. Denn bisher gibt es noch kein offizielles Startdatum für die finale sechste Staffel von „The Crown“.