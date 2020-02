In seiner Heimatstadt Bristol bemalte der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy nun eine Hauswand.

Pünktlich zum Valentinstag hinterließ er dort eine Liebesbotschaft ganz in seinem typischen Street-Art-Stil.

Neues Banksy-Kunstwerk in Bristol

Bereits am Donnerstag entstand das Kunstwerk über Nacht auf einer grauen Hauswand in der englischen Stadt Bristol – der Heimatstadt des Street-Art-Künstlers Banksy, dessen wahre Identität bis heute Rätsel aufgibt. Auf der Hauswand ist ein Mädchen in seinem typischen Stil zu sehen, das eine Schleuder in der Hand hält. Damit dürfte sie wohl den riesigen Klecks aus roten Rosen in die Luft geschleudert haben, der ebenfalls an der Hauswand zu sehen ist.

Street-Artist bekennt sich zu neuem Graffito

Schon am Donnerstag löste das Kunstwerk viele Spekulationen über den Urheber aus. Nun bekannte sich Banksy via Instagram zu dem Werk. Denn auf seinem Instagram-Account postete der Künstler nun ein Foto seines neuesten Graffitos und zeigt das Kunstwerk, das über Nacht auf einer Hauswand in Bristol auftauchte.

Banksy schredderte eigenes Bild

Immer wieder sorgt der Street-Art-Künstler mit schrägen Kunst-Aktionen für Aufregung. Erst im vergangene Jahr löste er mit einem ganz besonderem Stunt einen regelrechten Hype aus. Bei einer Versteigerung wurde eines seiner Kunstwerke nämlich plötzlich durch einen Schredder zerstört. Banksy hatte den Schredder zuvor in das Bild eingebaut und die Aktion ganz genau geplant.