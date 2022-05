Nur noch sechs Models kämpfen um den Einzug ins große Finale von GNTM. Und wer Heidi Klum kennt, weiß, dass sie sich diesmal wieder etwas ganz besonders Schwieriges ausgedacht hat. Wir sagen nur so viel: Fallschirmkleider, eine schwingende Stange und ein Reifrock, der in Flammen steht …

Achja – und Heidis Tochter Leni Klum war als Gastjurorin mit dabei!

GNTM: Schwingstangen-Shooting mit Kristian Schuller

Es ist wohl kaum an jemandem vorübergegangen, dass Heidi Klums Tochter gerade ebenfalls als Supermodel durchstartet. Darum war es auch zu erwarten, dass die 17-Jährige früher oder später mal am Jury-Stuhl neben der GNTM-Chefin Platz nimmt, bevor sie die Show in einigen Jahren höchstwahrscheinlich ganz übernehmen wird.

In einer durch und durch authentischen Szene sehen wir, wie Leni ihre Mutter mit einem Bentley „zur Arbeit“ fährt, wie die Model-Mama es bezeichnet. Wenige Augenblicke später erscheinen das Mutter-Tochter-Duo dann am Set für das Fotoshooting vor dem großen Finale auf einem weiteren Rooftop von Los Angeles. Dort wartet auch schon der GNTM-Lieblingsfotograf Kristian Schuller. Und insgeheim wissen wir jetzt alle, dass es diesmal ENDLICH zu einem spektakulären Shooting kommt.

Familiäre Stimmung zwischen Leni und Heidi Klum mit Kristian Schuller. Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Genauso war es auch: Die Models müssen in Kleider schlüpfen, die wohl früher mal Fallschirme waren und auf einer sich bewegenden Stange in fast fünf Metern Höhe posieren. Die 66-jährige Lieselotte kann sich hierbei weder mit dem Setting noch mit den Outfits anfreunden. Denn Letztere erinnern die Kandidatin an ihre aufblasbare Luftmatratze zuhause. Und an ein Zelt. „Da können wir alle Urlaub drunter machen“, stellt die Kandidatin ernüchternd fest.

Die anderen Models fühlen sich durch die schwindelerregende Höhe etwas gestresst. Zudem befürchten sie, dass ihnen die Kleider, die zusätzlich noch aufgeblasen werden (so wie die Luftmatratze von Lieselotte), ihnen zum Verhängnis werden könnten. Glücklicherweise geht jedoch alles gut und die Models stellen sich auf dieser Stange, die sich mit großen Schwüngen nach links und rechts bewegt, sogar richtig gut an. Einen Katzensprung vom Finale entfernt ist das aber wohl nicht ganz so überraschend …

Wenn zwei Mutter-Tochter-Duos aufeinander treffen

Während einigen Kandidatinnen so kurz vorm Ziel „richtig die Düse“ geht, wie Anita es so schön beschreibt, ist Lou-Anne immer noch absolut gechillt. Und das regt Mutter Martina so richtig auf! Denn sie persönlich möchte immer alles geben und kann nicht nachvollziehen, dass ihre Tochter „immer so gelassen ist“. Die Stimmung zwischen den beiden heizt sich richtig auf und unser ausgehungertes Trash-TV-Herz beginnt zu leuchten!

Und dann kommt er endlich; der lang ersehnte Streit zwischen Mutter und Tochter. Gut, im Grunde ist es ein absolut gewöhnlicher Konflikt, den man eben mal mit seinen Eltern hat. Aber hey, nach 16 Wochen GNTM ohne großes Drama, nehmen wir alles, was wir bekommen. Und wenn das eine kleine Zankerei zwischen Lou-Anne und Martina ist, die damit endet, dass die 18-Jährige wütend aus dem Zimmer stürmt und ihre Mutter ihr hämisch lachend folgt; dann sei es so …

Kurzer Schnitt zu Heidi und Leni: Auch sie treten in letzter Zeit immer wieder als Mutter-Tochter-Duo auf und haben sich natürlich auch über die Streithähne Martina und Lou-Anne unterhalten. Heidis Fazit: Wenn sie gemeinsam mit ihrer Tochter in einer Competition wäre, würde sie alles dafür tun, damit Leni gewinnt. Wirklich, Heidi?

Wie Mutter, so die Tochter. Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Brennende Kleider am Catwalk und der Einzug ins Finale

Nach vielen Emotionen und Gefühlsausbrüchen – kurzzeitig gab es Videocalls von den Liebsten zu Hause – geht es jetzt ans Eingemachte! Denn der Einzug ins große Finale steht an. Und was sollen wir sagen? Es war extrem! Es war heiß! Es waren … brennende Kleider! Die Models mussten mit Brennpaste am Körper einen Reifrock tragen, der lichterloh brannte und dabei auch noch gut aussehen und nicht in Panik ausbrechen, so wie vermutlich jeder andere, der mit Feuer in Kontakt kommt.

Im brennenden Kleid in Richtung Finale. Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Selbst wenn die Outfits, die Musik und auch der Walk ziemlich spektakulär waren, erinnerte das Setting beim Walk eher an den Anfang eines nicht jugendfreien Films. Aber gut, es gibt ja jetzt schließlich Wichtigeres, auf das wir uns konzentrieren sollten. Nämlich: Wer zieht ins Finale ein? Geht es nach dieser Woche, könnte es Noella sein, die sich so kurz vor dem Ziel verabschieden muss. Denn sie war sowohl beim Schwing-Shooting als auch beim Feuer-Walk die Schwächste.

Diese fünf Models sind im Finale

Weil Heidi eben Heidi ist, spannt sie uns und die Models auf der Zielgeraden nochmal so richtig auf die Folter. Denn bevor wir endlich erfahren, wer im Finale steht, müssen wir uns noch von allen sechs Models die Höhen und Tiefen ansehen. Aber weil wir hier niemanden quälen wollen, kommt hier die Kurzfassung!

Im Finale stehen: Luca, Anita, Lou-Anne, Martina und Noella. Das bedeutet, dass Lieselotte gehen muss. Keine leichte Entscheidung für Heidi, die die 66-Jährige in den letzten Monaten wirklich ins Herz geschlossen hat. Doch Heidi steht zu ihrem Wort, wie sie verkündet. Und da Lieselotte an der Job-Front einfach nicht überzeugen konnte, ist die Reise für sie an dieser Stelle zu Ende. Heidis abschließende Worte: „Du hast Geschichte geschrieben!“.

Die überglücklichen Finalistinnen. Bild: ProSieben / Sven Doornkaat

Bleibt also nur eine Frage: Wann übernimmt Leni Klum die Modelshow denn nun? „In drei Jahren, wenn ich 20 bin“, so die Tochter von Heidi.

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.