Da bekommt der Ausdruck „Für jemanden Feuer und Flamme“ sein gleich eine ganze neue Bedeutung. Ein Brautpaar aus den USA hat sich nämlich auf der eigenen Hochzeit selbst angezündet. Ein großer Schock für alle Gäste – und ein Spaß für Braut und Bräutigam.

Denn die beiden verdienen sich ihr Geld als Stuntdoubles …

Brautpaar geht während Hochzeit in Flammen auf

Stellt euch vor, ihr seid Teil einer wunderschönen und emotionalen Hochzeit. Doch an der Stelle nach der Zeremonie, an der das frisch verheiratete Brautpaar eigentlich mit Jubelschreien und Konfetti beglückwünscht wird, gehen die beiden plötzlich in Flammen auf und sorgen dafür, dass die Gäste vor Schock ihren Atem anhalten. Genau das ist jetzt in den USA passiert – und zwar nicht ohne Grund!

Denn Gabe und Ambyr sind zwei Stuntdoubles, die ihre Hochzeit mit einem ganz besonderen Knall verlassen wollten. Nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben haben, zündete jemand den Brautstrauß von Ambyr an. Doch dabei blieb es nicht – denn so schnell konnte man gar nicht schauen, hat das Brautpaar lichterloh gebrannt. Bevor die beiden ihren erschrockenen Gästen jedoch zu nahe gekommen sind, hat man das Feuer sicherheitshalber wieder gelöscht.

Video geht viral

Es ist eigentlich kein Wunder, dass dieses Hochzeitsvideo ziemlich schnell die Runde macht. Nachdem der Hochzeits-DJ den Clip auf seinem TikTok-Kanal veröffentlicht hat, zählt das Video mittlerweile mehr als 16 Millionen Aufrufe. Im Netz zeigt man sich begeistert über diese Zeremonie der etwas anderen Art. Alle sind sich einig: Das Paar versprüht extreme „Hunger Games“-Vibes. Denn mit ihrem feurigen Walk erinnern sie an Katniss und Peeta!

Kennen und lieben gelernt haben sich die Action-Begeisterten übrigens am Set von Hollywoodfilmen. Als die beiden dann beschlossen haben, zu heiraten, war sofort klar, dass es keine klassische Hochzeit werden soll. Etwas Spezielles musste her – etwas, das die Gäste den Rest ihres Lebens niemals vergessen werden. Das ist ihnen definitiv geglückt. Einzig den Brautstrauß konnte Ambyr wohl nicht mehr in die tobende Menge werfen, schließlich bestand dieser nach der feurigen Einlage nur noch aus Asche …

Bevor hier jetzt aber jemand auf Ideen kommt: Dieser Stunt war offensichtlich schon länger geplant und ist mit der Unterstützung von geeigneten Sicherheitspersonen durchgeführt worden. Also bitte nicht nachmachen!

