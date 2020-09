Manchmal schafft man es einfach nicht, über seinen eigenen Schatten zu springen. Man würde zwar gerne neue Dinge ausprobieren und Abenteuer erleben, aber eine kleine innere Stimme hält uns stets davon ab. Diese Stimme ist bei manchen Sternzeichen besonders laut.

Diese Sternzeichen stehen sich nämlich selbst im Weg:

Steinbock

Der Steinbock ist sehr nachdenklich und reflektiert. Doch manchmal fühlt er sich von seinen eigenen Gedanken gefesselt. Er möchte es allen anderen recht machen und denkt dabei nur selten an sich. Das kann dazu führen, dass das Sternzeichen nie an sein selbst gesetztes Ziel kommt. Dem Steinbock kann es helfen, mit Freunden und Familie über seine Gefühle und Probleme zu sprechen. Denn dann schafft das Sternzeichen es, endlich einen Weitblick zu erlangen und vielleicht auch einmal das zu tun, was ihm selbst guttut.

Widder

Der Widder ist zwar meistens extrem stur und selbstbewusst, doch tief drinnen ist das Sternzeichen sehr unsicher. Es hat Angst davor, neue Wege zu bestreiten und wichtige Entscheidungen zu treffen. Deswegen bleibt es lieber an Ort und Stelle. Doch genau das, hält den Widder davon ab, richtig glücklich zu werden. Am besten ist es für ihn, all seinen Mut zusammenzufassen und neue Dinge zu wagen. Denn nur so erreicht das Sternzeichen seine Ziele.

Wassermann

Der Wassermann ist Perfektionist, zweifelt aber stets an seinem eigenen Können. Deswegen verkauft sich das Sternzeichen auch gerne unter seinem eigenen Wert und steht sich dabei im Privat- wie auch Berufsleben selbst im Weg. Das Sternzeichen sollte sich seinen eigenen Stärken bewusst werden. Außerdem sollte der Wassermann lernen, Lob und Komplimente annehmen zu können.

Löwe

Der Löwe ist gerne der große Fisch im kleinen Teich. Er liebt es, die Aufmerksamkeit von allem zu bekommen, solange er sich sicher ist, dass er auch alle ihm aufgetragenen Aufgaben beherrscht. Neue Dinge probiert das Sternzeichen nur ungern aus, da es Angst davor hat, zu versagen und schlecht dazustehen. Doch genau das hält den Löwen davon ab, über sich hinauszuwachsen. Er sollte aufhören sich selbst im Weg zu stehen und endlich seine großen Träume verfolgen.