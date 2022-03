Der offizielle (lange) Trailer der zweiten Staffel von „Bridgerton“ ist endlich da! Und diesmal steht das Leben von Anthony im Mittelpunkt. Eines können wir schon jetzt verraten: Es kommt zu einem regelrechten Liebeschaos, denn der Adelige soll heiraten.

Seine Gefühle sind aber ausgerechnet zwischen zwei Schwestern festgefahren …

„Bridgerton“: Zweite Staffel verspricht dramatisches Liebesdreieck

Es ist so weit: Die lang ersehnte zweite Staffel von „Bridgerton“ steht schon in den Startlöchern! Davor begeistert Netflix aber noch mit dem ganz offiziellen und sehr, sehr langen Trailer der Serie. Und der lässt uns wieder vollkommen in die Regency-Era des 19. Jahrhunderts eintauchen, denn Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) ist auf Brautsuche. Der beliebte Adelige hat dabei die Qual der Wahl!

Doch seine Aufmerksamkeit bleibt bei den beiden Schwestern Edwina und Kate Sharma hängen. Für wen wird er sich entscheiden? Für Anthony eine besonders schwierige Angelegenheit, denn Kopf und Herz sind sich bei ihm absolut nicht einig. Eigentlich weiß er bereits, dass er Edwina (Charithra Chandran) liebt. Doch das damalige Recht der Heirat will es so, dass er die ältere Schwester, also Kate (Simone Ashley), heiraten muss. Langsam aber sicher entwickelt er dann auch noch Gefühle für Kate, während Edwina ebenfalls in seinen Gedanken herumschwirrt.

Lady Whistledown sorgt für Drama

Natürlich dürfen sich Fans der Erfolgsserie auch auf ein Wiedersehen mit anderen, altbekannten Gesichtern freuen. So ist auch Penelope (Nicola Coughlan) wieder voll in ihrem Element! Ihr erinnert euch: Sie war es, die hinter dem Klatschblatt à la Gossip Girl von Lady Whistledown steckt. Doch diesmal lässt sich die Londoner Oberschicht die schamlose Verbreitung ihrer Gerüchte nicht mehr gefallen und Penelope gerät in ziemlich große Schwierigkeiten.

Sicher ist auch, dass Daphne (Phoebe Dynevor) wieder eine Rolle spielt. Sie ist die große Stütze für ihren älteren Bruder Anthony, der tief im Liebeschaos steckt. Und auch neue Gesichter sind in Staffel zwei zu sehen! So bekommen es die Charaktere mit einem neuen Featherington-Erben zutun, der sicherlich nicht nur Spaß und Heiterkeit mit sich bringt.

Los geht’s am 25. März auf Netflix!

Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel von „Bridgerton“? Ohja! Muss erst noch Staffel 1 anschauen …

