Eine Trennung ist nie leicht. Es erfordert enormen Mut, einen Schlussstrich in einer Partnerschaft zu ziehen. Man möchte eine so tiefgreifende Entscheidung schließlich nicht überstürzen. Doch diese drei Sternzeichen könnten so manche Ereignisse im September dazu ermutigen, diesen Schritt in den kommenden Wochen zu wagen.

Diese Tierkreiszeichen trennen sich in den nächsten Wochen.

Waage

Im September kommt die Waage endlich zu Ruhe und hat Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren. Sie setzt sich mit allem auseinander, das sie in letzter Zeit belastet hat. Vergebene Waagen könnten allerdings in den nächsten Wochen zum Schluss kommen, dass ihre Beziehung womöglich nicht das ist, was sie möchten. Denn glücklich sind sie schon lange nicht mehr. Es kriselt schon seit Längerem und es wird Zeit, sich von der Illusion einer glücklichen Beziehung zu verabschieden und sich in der Herbst-Saison auf sich selbst zu besinnen.

Schütze

Der vergebene Schütze kämpft immer wieder mit seinem Freiheitsdrang. Und im August ist ihm wieder klar geworden, dass die Beziehung, an der er momentan versucht krampfhaft festzuhalten, keinen Sinn mehr ergibt. Die Pläne des Schützen lassen sich einfach nicht mit seiner jetzigen Partnerschaft in Einklang bringen. Zu groß ist sein Bedürfnis, in die weite Welt zu gehen und Abenteuer zu erleben. Doch ein paar Ereignisse werden in den kommenden Wochen zur Entscheidung beitragen, den Schritt zur Trennung nun endlich zu wagen.

Wassermann

Für den Wassermann haben sich im Sommer so einige neue Möglichkeiten eröffnet. Und im September wird den Vergebenen unter ihnen langsam klar, dass sich diese Möglichkeiten nicht mit ihrer Beziehung vereinen lassen. Wenn dieses Sternzeichen sowieso schon Zweifel an seiner Beziehung hatte, werden diese jetzt immer lauter. Gespräche mit Freunden und der Familie helfen dem Wassermann im September dabei, herauszufinden, was er wirklich will und geben ihm den nötigen Mut, um einen für ihn besonders wichtigen Schritt zu wagen und eine Beziehung, die ihm nicht guttut, zu beenden.