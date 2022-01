Die anfänglich harmlose Streiterei zwischen den beiden Dschungelcamp-Kandidatinnen Janina Youssefian und Linda Nobat hat heftige Konsequenzen. Denn nach einer rassistischen Aussage folgt der Rausschmiss für Janina.

Jetzt äußert sich die Ex-Camperin selbst zu dem Vorfall.

Rassismus-Vorwürfe gegen Janina Youssefian

Eines steht fest: An Dramen mangelt es bei der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ definitiv nicht! Realityshow-Teilnehmerin und Model Janina Youssefian sorgt mit einer rassistischen Aussage für Kopfschütteln. Dass sie sich mit ihrer Mit-Camperin Linda Nobat nicht sonderlich gut versteht, ist wohl schon lange kein Geheimnis mehr. Das haben wohl auch die Zuschauerinnen und Zuschauer erkannt, denn sie wählten die beiden Kandidatinnen zusammen in eine Dschungelprüfung. Hier war Streit bereits vorprogrammiert! Und der zog sich sogar von der Prüfung bis zurück ins Camp.

Irgendwann verlor Janina wohl die Fassung und schrie Linda an: „Geh‘ doch in den Busch wieder zurück, wo du hingehörst!“ Lindas Konter: „Beleidige mich, mach alles, was du willst. Aber lass die Hautfarbe aus dem Spiel.“ Mit dieser rassistischen Aussage hat die 39-Jährige nicht nur für Entsetzen im Camp und beim Publikum gesorgt – sondern auch für ihren sofortigen Rausschmiss. RTL fackelte nicht lange und teilt der Kandidatin mit, sie müsse die Show sofort verlassen, da dieses Verhalten nicht toleriert werde. Denn auch wenn sich die beiden gestritten und beleidigt haben, hatte Janinas Aussage mit den üblichen Dramen im Trash-TV nichts zutun.

Janina äußert sich: „Habe selbst einen Immigrations-Hintergrund“

Nachdem Janina bewusst wurde, dass ihre Äußerungen gegenüber Linda schlichtweg inakzeptabel waren, entschuldigte sie sich bei ihrer Mit-Camperin. „Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint.“ Doch Linda nahm ihre Entschuldigung nicht an. Und auch die Community forderte, dass Janinas Handeln nicht ohne Folgen bleibt. Auf dem Instagram-Profil der 39-Jährigen sammelten sich binnen Sekunden Vorwürfe und heftige Kritik.

Kurz darauf hat Janina dann auch selbst Stellung bezogen. Auf Instagram schreibt sie: „Ich möchte mich öffentlich für meine Äußerungen entschuldigen. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen.“ Sie sei aber dennoch der Meinung, dass jeder im Leben eine zweite Chance verdient habe. „Ich habe selbst einen Immigrations-Hintergrund und möchte noch mal ausdrücklich sagen, dass ich mich von rassismus distanziere und diesen nicht toleriere. [sic]“.

Sie könne die Situation nicht zurückdrehen: „Worte sind gesprochen worden und Beschimpfungen gefallen“, schreibt Janina. Dann merkt sie nochmal an, dass Rassismus im Fernsehen nichts zu suchen habe. Doch genauso wenig würden Beleidigungen in die Gesellschaft gehören. „Es wäre richtig gewesen uns beide rauszunehmen. Ich akzeptiere die Entscheidung von rtl und möchte mich ausdrücklich von rassimus distanzieren. [sic]“