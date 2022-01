Der vierte Tag im Dschungelcamp 2022 hätte aufwühlender nicht sein können! Es gab Tränen, gelüftete Geheimnisse und eine Beleidigung, die große Konsequenzen hatte. Denn von einer Camperin mussten wir uns bereits jetzt verabschieden.

Nach untolerierbaren Aussagen greift der Sender RTL ein.

Dieser Camper musste die Runde verlassen

Die gestrige Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hatte leider einen etwas bitteren Nachgeschmack, obwohl alles recht „harmlos“ begonnen hat. In den letzten Tagen zeichneten sich zwischen Janina Youssefian und Linda Nobat mehrere kleine Zankereien ab – doch dass es am Ende SO weit kommen würde, hätte wohl niemand gedacht. Denn nach einer weiteren lauten Diskussion der beiden sorgte Janina mit einer rassistischen Aussage für Fassungslosigkeit. Sie schrie Linda an und rief dabei mehrmals „Geh‘ doch in den Busch wieder zurück, wo du hingehörst!“ Die Camper sind sofort eingeschritten und haben die 39-Jährige ermahnt, dass das zu weit ginge.

Irgendwann sah Janina wohl auch ein, was sie falsch gemacht hat und entschuldigte sich bei Linda für ihre Aussage. Es sei „nicht so gemeint gewesen“ und eventuell „falsch rübergekommen“, so Janina. Linda nahm die Entschuldigung nicht an und auch der Sender RTL zog Konsequenzen: Janina musste das Camp am nächsten Morgen verlassen. Die Reaktion der übrigen Camper: Sie applaudierten. Und auch Linda zeigte sich emotional und erklärte, dass sie es nicht gewohnt sei, dass Handlungen wie jene von Janina echte Konsequenzen hätten.

Jasmin Herren spricht über Tod von Ehemann Willi

Noch vor Janinas Aussage startete Jasmin Herren gleich mal mit ein paar traurigen Gedanken in den Tag. Die Gruppe kommt auf das Thema Drogen und Abhängigkeit zu sprechen. Dabei erzählt die Witwe von Willi Herren auch, wie es ihr mit ihrem Ehemann ergangen ist. „Was viel schlimmer ist, als der ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, wie z. B. Valium. Jeder Arzt verschreibt dir das und das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist!“ Die Mitcamper zeigen sich betroffen – und Jasmin spricht weiter: „Ich wusste, wen ich heirate und ich wusste, dass das eine Krankheit ist. Ich habe diese Krankheit nicht akzeptiert, aber ich habe gemeinsam mit ihm beschlossen dagegen zu kämpfen. Und er war auf einem wirklich guten Weg“, erzählt sie weiter.

Kurz vor seinem Tod habe sie den Eindruck gehabt, es gehe ihm wieder besser. Doch leider wissen wir alle, wie die Geschichte endet: Willi Herren hat es am Ende nicht geschafft. Jasmin erzählt auch, wie sie vom Tod ihres Mannes erfahren hat. „Ich hatte ein Bauchgefühl und bin morgens um sieben aufgewacht.“ Später erhielt sie dann den Anruf ihrer Managerin, die ihr die tragische Nachricht überbrachte. „Ich sagte: ‚Du willst mir sagen, dass mein Mann tot ist, richtig?‘ Sie sagte ‚Ja‘, und dann war bei mir Blackout.“ Dann hat Jasmin noch einen Rat für alle: „Lasst die Finger von diesem Scheiss!“

Jasmin spricht offen über Willis Tod. Bild: RTL

Drama im Liebesparadies

Nichts zu lachen hatten an diesem Tag auch das Vielleicht-Paar Filip und Tara – und das alles nur wegen eines richtig dummen Missverständnisses. Denn Tara wollte, dass Filip sie zum Wäschewaschen begleitete, doch der Reality-Star wollte sich einfach nur kurz ausruhen. Offenbar hat das Tara bereits gereicht, um in Tränen auszubrechen. „Das hat mich so enttäuscht…“, schluchzt sie. Linda nutzt ihre beim „Bachelor“ erlernten Fähigkeiten und kommt als Vermittlerin zum Einsatz! Sie versucht, Filip klarzumachen, wie sich Tara gerade fühlt und aus welchem Grund sie so heftig reagiert hat.

Was zurückbleibt, sind ein verwirrter Filip, ein noch mehr verwirrter Peter (der versucht, seinem Dschungelcamp-Sohn Filip zur Seite zu stehen) und eine traurige Tara. Da hilft auch eine Aussprache nichts, die anfangs sogar sehr vielversprechend ausgesehen hat! Denn Filip sorgt für einen kleinen Schockmoment (zumindest bei Tara), als er ihr mitteilt: „Tara, lass uns mal drei, vier Gänge runterfahren“….oh no! Bleibt nur zu hoffen, dass sich die beiden – wirklich super cuten – Turteltäubchen in den nächsten Tagen wieder mehr annähern. Denn dass ihr Dschungelflirt „nicht für die Quoten“ ist, wie Tara bereits in Folge drei versichert hat, glauben wir den beiden irgendwie auch…

Kriselt es etwa schon im Paradies? Bild: RTL

Alles Gute kommt von oben, oder so

Und als wären die Dramen und die schlechte Stimmung nicht schon schlimm genug, haben die Camper auch noch mit ein paar Tierchen zu kämpfen. Diesmal sind es keine Spinnen oder Schlangen, wie wir es aus Australien gewohnt sind. Es sind Affen! Klingt im ersten Moment ja vielleicht ganz süß. Aber wenn dann der Kot der haarigen Tiere auf den Betten der Stars landet, ist wirklich Schluss mit lustig! „Der Affe hat mich angeschissen, der hat mich angekackt“, schreit Filip fassungslos.

Dann fällt dem Camper auf, dass er ja eine offene Wunde hat und er mit dieser Hand genau in die Ausscheidungen der Affen gegriffen hat. „Kann das Bakterien übertragen????“, will Filip wissen. Laut Peter hilft hier nur eines: Desinfektionsmittel! Dann schleicht sich auch schon die nächste Angst in Filips Gedanken: „Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege!“ Zum Glück kann Janina (noch bevor sie mit ihren Aussagen für Kopfschütteln gesorgt hat) den 27-Jährigen sofort beruhigen: „Hör zu: Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand z. B. den Peter absticht, das Messer nimmt und dich dann auch absticht!“ Ähhhm ja, genau so funktioniert das…!

Dschungelprüfung: „Das Fiesband“

Die Dschungelprüfung an Tag vier ist mehr oder weniger zur Nebensache geworden. Nach Janinas Ausscheiden mussten also nur noch Anouschka Renzi, Harald Glööckler und Linda Nobat ran. Davor haben sich die drei noch gefragt, warum sie ihr Mittagessen ausfallen lassen mussten. Well, guess what: Die nächste Essensprüfung stand am Programm. Mit ihrem toll klingenden Namen „Das Fiesband“ brauchte man auch nicht viel Fantasie, um zu wissen, was jetzt gleich kommt.

Zusammengefasst: Bullen-Nase und Lamm-Herz haben die Camper nicht angerührt. Frittierter Skorpion und glitschige Regenwürmer dafür umso lieber! Den letzten Gang; einen Smoothie aus tausendjährigen Eiern und fermentiertem Sauerkraut haben Anouschka und Harald auf Ex ausgetrunken – Linda bekam den Brei aber nicht runter. Heißt: zwei Sterne für die gesamte Gruppe. „Wir sind zufrieden, wir haben alles gegeben!“, resümiert Harald Glööckler.

Runter damit! Bild: RTL / Stefan Menne

Auch das heute Prüfungsduo steht bereits fest: Linda und Harald müssen gemeinsam antreten. Es wird eine „sehr spannende“ Aufgabe, wie Sonja bereits verrät!

Am Ende fassen es die beiden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das bereits Geschehene übrigens sehr gut zusammen: Ein Camper hat es gar nicht erst nach Südafrika geschafft (Christin Okpara), einer nicht ins Camp (Lukas Cordalis) und einer nicht mal bis in die zweite Woche (Janina Youssefian).

Werden Tara und Filip wieder zueinander finden? Ja Nein

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.