Das Leben läuft nicht immer nach Plan. Oft werden wir auf unserem Weg von Höhen und Tiefen überrascht. Besonders letztere führen oft dazu, dass wir wirklich extreme mentale Stärke zeigen müssen, um die Fassung nicht zu verlieren.

Besonders diese drei Sternzeichen könnten jetzt in schwierige Situationen kommen.

Fische

Der Jänner zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite. Das musste der Fisch leider am eigenen Leib erfahren. Denn es scheint, als würde rund um ihn herum alles aus den Fugen geraten. Sich davon nicht auch runterziehen zu lassen, erfordert eine enorme mentale Stärke! Doch glücklicherweise ist dieses Sternzeichen mit jeder Menge Geduld gesegnet und kann in Situationen, die noch so verzwickt erscheinen, einen kühlen Kopf bewahren. Denn es weiß, dass es sich dabei meist nur um eine unangenehme Phase handelt und dass es fast nichts gibt, dass man nicht irgendwie lösen könnte. Genau diese Einstellung ist es auch, um die die Fische so beneidet werden.

Löwe

Eines steht fest: an Selbstbewusstsein mangelt es Löwen jedenfalls nicht. Das Sternzeichen weiß ganz genau welche Stärken es besitzt und kann diese auch zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Vor allem mental schaffen es Löwen, stark zu bleiben und sich von nichts und niemandem einschüchtern zu lassen. Selbst wenn sie von außen mit viel Kritik und Ungereimtheiten umgehen müssen, lassen sie sich nichts anmerken und setzen ihren Weg unbeirrt fort. Sein eiserner Willen hat das Sternzeichen schon öfter vor kleinen Nervenzusammenbrüchen und Kontrollverlust bewahrt. Und das ist in Zeiten wie diesen, in denen wirklich oft unvorhergesehene Dinge passieren, wirklich Goldes wert.

Skorpion

Skorpione gelten zwar als äußerst impulsiv, in schwierigen Situationen schaffen sie es aber meistens, klar und fokussiert zu bleiben. Denn das Sternzeichen ist ein Denker, hinterfragt Dinge sofort und stürzt sich nicht gleich in die Verzweiflung, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Genau das wird dem Skorpion in nächster Zeit auch helfen. Denn es kann passieren, dass unerwartete Dinge auf das Sternzeichen zukommen, die das Potenzial haben, einen etwas aus der Bahn zu werfen. Um sich nicht unnötig selbst unter Druck zu setzen, heißt es jetzt: Nerven bewahren und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Dann übersteht man auch dieses Hindernis im Leben mit Bravour!