Alles neu macht der Herbst. Lust auf ein Make-over in Sachen Hairstyle? Dann haben wir jetzt einen Vorschlag für euch: Diesen Herbst setzten stilbewusste Beauty-Girlies nämlich auf die Nuance „Cowgirl Copper“.

Was die Haarfarbe so besonders macht, erfahrt ihr hier.

„Cowgirl Copper“: Diese Haarfarbe passt perfekt in den Herbst

Wir wissen nicht wie es euch geht, aber mit dem September kommt bei uns auch alle Jahre wieder die Lust auf Veränderung. Das gilt natürlich auch in Sachen Beauty. Und die Versuchung sich die Haare zu färben ist aktuell besonders groß! Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr eure Haare in diesem Herbst tragen sollt, dann haben wir jetzt eine Lösung für euch parat. Denn der ultimative Haarfarben-Trend für die kommende Jahreszeit lautet „Cowgirl Copper“.

Nachdem „Coastal Cowgirl“-Fashion bereits den ganzen Sommer mega angesagt war, wundert es nicht, dass uns der Country-Vibe auch noch im Herbst erhalten bleibt. Und mit der Haarfarbe „Cowgirl Copper“ bekommt der lässige Trend jetzt auch endlich sein verdientes Beauty-Update.

Haarfarbe trendet auf Social Media

Ein Trend wäre ja kein Trend, wenn nicht mindestens ein Star vormacht, wie dieser aussehen könnte. Mega-Babe Emily Ratajkowski ist bereits Fan der Haarfarbe und gibt uns schon mal einen Einblick, wie wunderschön „Cowgirl Copper“ aussieht.

Aber vor allem auf Tiktok wird die Haarfarbe gerade so richtig gehyped. Auf der Plattform verzeichnet der Hashtag zu dem Trend bereits über 80 Mio. Aufrufe. Aus gutem Grund! Denn mit den warmen Nuancen verleiht der besondere Rotton den Haaren einen frischen und gleichzeitig zeitgemäßen Look.

Und wie wir bereits wissen, sind rötliche Haarnuancen generell dieses Jahr besonders gefragt. Wir erinnern uns zum Beispiel an den Haircolor-Trend des Frühlings „Cherry Cola“. Mit „Cowgirl Copper“ bekommen Beautyaddicts jetzt eine dezentere und natürlichere Version davon, ganz im Stil von Miley Stewart aus dem Disney-Hit „Hannah Montana“. Wir vermuten ja übrigens ganz stark, dass daher auch der Name des Trends kommt. Aber was unterscheidet die Country-Version von einem üblichen Kupferton?

Das macht die Haarfarbe so besonders

Mit den warmen Nuancen verleiht der besondere Rotton den Haaren einen frischen und gleichzeitig zeitgemäßen Look. Das beste: Von dunkleren Nuancen wie Braun, bis hin zu Mittelblond – „Cowgirl Copper“ ist mega vielseitig und kann bei unterschiedlichen Ausgangshaarfarben umgesetzt werden. Weiteres Plus: der Trend steht absolut jedem Hauttyp.

Das „Cowgirl-Kupfer“ zeichnet sich aber nicht nur durch intensive Kupfernuancen aus, sondern besticht mit vielen Braun- und Goldtönen. Der Look wirkt dadurch zwar etwas weniger feurig, dafür aber umso natürlicher. Außerdem passt der rötliche Schimmer einfach perfekt in den goldenen Herbst. Allerdings gibt es bei dem Beautytrend auch einige Dinge zu beachten.

DIY oder doch zum Profi? Das solltet ihr beachten

Gleich vorweg: den perfekten Ton zu kreieren, ist nicht ganz easy. Ihr solltet euch daher nicht einfach eine rote Farbe auf die Haare klatschen, sondern euch am besten einen Termin im Friseursalon eures Vertrauens ausmachen. Bei „Cowgirl Copper“ ist es nämlich essenziell, den richtigen Rotton für den eigenen Typ zu finden.

Wie bereits erwähnt ist die Basis des Farbtrends rotbraunes Haar. Der goldene Schimmer wird dann mittels Balayage-Technik kreiert. Je nach Teint und Ausgangsfarbe der Haare wird hier mit mehr braunen – oder goldenen Highlight gearbeitet. Wer bereits braunes oder brünettes Haar hat, muss sich nur noch die passenden Highlights einarbeiten lassen. All jene, die blonde Haare haben, müssen ihre Mähne erstmal in einen warmen Brünett-Ton färben. Erst danach ist die goldene Balayage an der Reihe.

Überzeugt? Worauf wartet ihr dann noch?! Die Inspo-Bilder könnt ihr eurer/eurem Hairstylist:in übrigens gleich mal als Vorlage bereitlegen – Yee-haw!