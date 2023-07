Ihr seid Fans von „Squid Game“, „The Walking Dead“ und „The Last of Us“, liebt aber auch Reality-Shows? Dann ist die neue Netflix-Serie „Zombieverse“ möglicherweise das Richtige für euch. Denn das ist genau das, wonach es klingt: Teilnehmer:innen müssen in einer Zombie-Apokalypse kämpfen.

Welchen Herausforderungen die Teilnehmenden sich dabei stellen müssen und wann die Serie an den Start geht, verraten wir euch hier.

Reality-Show mit Zombie-Apokalypse kommt auf Netflix

Ein großes Ziel von Netflix: der Streamingdienst will mehr koreanische Originale zeigen, da die Produktionen beim weltweiten Publikum sehr gut ankommen. Etwa „Squid Game“, eine Serie, die alle Rekorde gebrochen hat. Aber auch „Single’s Inferno“, eine Datingshow made in Korea, wird von unzähligen Fans gefeiert. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, also blutrünstige Wettkämpfe und Reality, dann kann dabei eigentlich nur eines rauskommen: eine Show ohne Drehbuch, bei der eine Zombie-Apokalypse im Fokus steht.

Netflix nennt das neue Format „Zombieverse“. Bei dieser Survival-Show, die in Seoul stattfindet, müssen die Teilnehmer:innen in Gruppen gegen gruselige Wesen aus dem Reich der Untoten kämpfen. Einzelne Challenges dienen außerdem dazu, um Nahrungsmittel und wichtige Gegenstände zu erspielen, die man während einer Zombie-Apokalypse dringend braucht. Auch der richtige Unterschlupf, um sich in der Nacht vor den Zombies in Sicherheit zu bringen, ist wichtig. Zudem müssen die Spieler:innen beweisen, dass sie gut in einer Gruppe funktionieren. Denn der Überlebenskampf gelingt nur dann, wenn alle zusammenhalten.

Übrigens: um die Show so realistisch wie möglich zu machen, hat auch das Art-Team der koreanischen Zombie-Serie „All of Us Are Dead“ seine Finger mit im Spiel und den Zombies ihren creepy Look verpasst.

Trailer zeigt ersten Einblick: „Wir werden alle sterben“

Ein Trailer gibt jetzt einen ersten Einblick, worauf sich Fans freuen können und welche Kämpfe die Teilnehmenden durchstehen müssen. Alles startet mit einem Nachrichtensprecher, der verkündet, dass einige Menschen „untypische, heftige Symptome“ von einer unbekannten Infektion haben. Dann sieht man Personen, die durch die Stadt laufen und von Zombies attackiert werden. „Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen?“, hört man einige der Player:innen rufen.

Die Personen werden immer panischer und versuchen verzweifelt, gegen die Horror-Wesen zu kämpfen. „Wer werden alle sterben, man wird uns töten“, hört man jemanden schreien. Dann laufen die Teilnehmenden panisch durch verlassene Supermärkte, klettern auf Gebäude und versuchen sogar, mit Gokarts vor den Zombies zu flüchten. All jene, die attackiert oder gebissen werden und mit dem Zombie-Virus infiziert sind, müssen von den anderen zurückgelassen werden.

Der oder die Gewinner:in von „Zombieverse“ ist dann wohl jene Person, die gegen die meisten Zombies kämpft und es am längsten schafft, nicht von den untoten Monstern gebissen zu werden. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir die Survival-Show sehen können. Denn sie startet bereits am 8. August 2023 auf Netflix.

„Habe mein ganzes Leben auf diese Show gewartet“

Ob man sich nun auf die Show freuen kann oder die Sendung etwas zu weit geht, wissen User:innen auf Instagram selbst nicht so genau. Eine Person kommentiert etwa: „Reality-TV wird von Tag zu Tag gruseliger“. Ein weiterer User merkt an: „Es ist, als hätten ‚Squid Game‘, ‚The Walking Dead‘ und ‚Black Mirror‘ ein Baby“. Und jemand anderes freut sich: „Ich habe mein ganzes Leben auf diese Show gewartet“.

Einige Reality-Fans wollen eigentlich nur eines wissen: was müssen sie tun, um bei dieser Show dabei zu sein? In diesem Fall können sie leider nicht viel machen, denn der Cast von „Zombieverse“ besteht aus Schauspieler:innen, Moderator:innen, DJs, Comedians, Musiker:innen, Sportler:innen und Influencer:innen aus Südkorea und Japan.