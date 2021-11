Seid ihr bereit für den wohl berührendsten Weihnachtswerbespot aller Zeiten? Die norwegische Post geht gerade mit einem Video viral, das die Geschichte eines Mannes erzählt, der sich in Santa Claus verliebt. Wohl noch nie zuvor hat man einen schwulen Weihnachtsmann gesehen.

Und wir finden: Es war höchste Zeit!

Werbespot zeigt schwulen Weihnachtsmann

Die Weihnachtszeit ist ja dafür bekannt, dass Menschen etwas reflektierter und rührseliger sind, als sonst. Ein traurig-schöner Werbespot folgt auf den nächsten. Doch die norwegische Post „Posten“ hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie zeigen einen Spot, der den Namen „When Harry met Santa“ trägt. Denn in ihrer Geschichte ist der Weihnachtsmann schwul und trifft auf jemanden, der sich Hals über Kopf in ihn verliebt.

Das fast vierminütige Video zeigt einen Mann, der alleine wohnt und Santa Claus auf frischer Tat dabei ertappt, als er gerade die Geschenke unter seinem Weihnachtsbaum platziert. Die Blicke der beiden Männer treffen sich und man merkt sofort, dass es mächtig gefunkt hat. Und so kommt es, dass sich die beiden Jahr für Jahr an Heiligabend wiedersehen. Irgendwann machen sie sich sogar gegenseitig Geschenke und scherzen miteinander. Doch der Mann wird zunehmend trauriger, da er Santa nur einmal im Jahr sieht und auch da nur sehr kurz Zeit mit ihm verbringen kann, da der Weihnachtsmann eben seinen Pflichten nachgehen muss. „All I Want for Christmas is You“ hat wohl noch nie besser gepasst! Doch die Rettung naht..

Norwegische Post entlastet Santa

Eines Tages macht sich Harry, wie der Mann im Video heißt, besonders schick für seinen Santa. Als es an der Tür klingelt, kann er seine Freude nicht mehr verbergen. Doch dann steht eine Postbotin vor der Tür und gibt ihm seine Geschenke. Enttäuscht, dass er seine große Liebe in diesem Jahr wohl nicht sehen wird, kehrt der Mann zurück ins Wohnzimmer. Und dort wartet dann tatsächlich Santa Claus, der Harry erzählt, er habe die norwegische Post um Hilfe gebeten, damit er den Abend mit ihm verbringen kann. Haaach, wie süß!

Die beiden Männer können ihre Gefühle füreinander nicht länger verbergen und küssen sich. Am Ende des Spots steht: „2022 wird es 50 Jahre her sein, dass es legal ist, in Norwegen zu lieben, wen man will.“ Der Clip ist so beliebt, dass er schon mehr als eine Million Aufrufe hat. Das Netz feiert die berührende Lovestory zwischen Santa Claus und Harry!

Das Video in voller Länge gibt es hier. Anschauen lohnt sich <3