Dieser Heiratsantrag rührt mehr als nur zu Tränen! Um um die Hand seiner Freundin anzuhalten, hat sich der US-Amerikaner Quentin nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und niemand geringeren als Adele dafür um Hilfe gebeten.

Das Video davon geht jetzt viral. Die Online-Community packt nämlich einfach gar nicht, was sich dieser Mann dafür hat einfallen lassen! Jop, wir auch nicht.

Heiratsantrag bei Adele-Konzert

Diesen Heiratsantrag toppt so schnell wohl nichts mehr. Darüber sind sich auch unzählige User auf Instagram, Twitter & Co einig. Denn was sich Quentin einfallen hat lassen, um seine Freundin Ashley zu fragen, ob sie ihn heiraten will, ist einfach nur großartig.

Bei Adeles „One Night Only“-Konzert im Griffin Observatory in Los Angeles bringt Quentin seine Freundin mit verbundenen Augen in den Konzertsaal. Als sie die Augenbinde abnehmen darf, hat sie absolut keine Ahnung, wo sie ist. Der Ort ist nämlich fast völlig abgedunkelt und Adele hat sich währenddessen hinter der Bühne versteckt. „Macht ja kein Geräusch, sonst bringe ich euch um!“, sagt sie noch, bevor sie verschwindet, um die Bühne für den Heiratsantrag freizumachen.

Ashley verschlägt es unterdessen völlig die Sprache, weil sie absolut keine Ahnung hat, was eigentlich passiert. Quentin macht ihr eine rührende Liebeserklärung und hält schließlich um ihre Hand an. Als Ashley ja sagt, kommt die eigentliche Überraschung. Denn plötzlich steht Adele auf der Bühne, gratuliert den beiden und singt für sie.

Und das war wohl nicht der einzige Schock für Ashley. Denn Adeles Publikum war an dem Abend kein gewöhnliches, sondern voller Hollywood-Stars – plötzlich sitzen die Frisch-Verlobten nämlich zwischen Lizzo und Melissa McCarthy, die Ashley dann auch noch ein Taschentuch reicht. GOALS!

Nicht zu toppen

Dieser Heiratsantrag fällt wirklich absolut in die Kategorie „Goals“ – und bringt gleichzeitig aber auch so einige Heiratswillige ins Schwitzen. Denn wie soll man sowas nur toppen? „Wenn mein Antrag ohne Adele stattfindet, dann sage ich nein“, meinen nun unzählige User scherzhaft im Netz – gefolgt von Memes, die verzweifelte Männer zeigen, die sich Gedanken darüber machen, wie sie nur annähernd an so eine Inszenierung rankommen… Well, good luck with that! 😉