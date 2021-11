OMG! Potterheads festhalten! Zum 20-jährigen Jubiläum von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ findet auf dem US-Streaming-Dienst HBO Max ein Reunion-Special statt. Mit dabei: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und viele weitere Stars aus den Original-Filmen. Ahhhhh…..!

Für das Special werden die Stars das erste Mal nach dem Ende der Filmreihe an Originalschauplätze zurückkehren.

Harry Potter-Stars kehren für Jubiläum nach Hogwarts zurück

Bereits Anfang November machten erstmals Gerüchte über eine mögliche Reunion des Casts der magischen Filmreihe rund um die Abenteuer in Hogwarts die Runde. Diese wurden jetzt tatsächlich offiziell bestätigt: Wie die Streaming-Plattform HBO Max gestern auf Instagram verriet, soll die Reunion namens „20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts“ an Neujahr online gehen.

„Zum allerersten Mal kehrt die legendäre Besetzung an den Ort zurück, an dem der Zauber begann“, schrieb HBO zu seinem Post und verriet zudem, welche Schauspieler bei dem Special anwesend sein werden. Neben den drei Hauptdarstellern Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, sind unter anderem auch Tom Felton und Helena Bonham Carter dabei.

Ebenso bestätigt sind bereits: Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Ian Hart (Quirinus Quirrell).

Es soll eine bezaubernde Making-of-Geschichte erzählt und ausführliche Interviews und Gespräche mit den Darstellern geführt werden. „Sie alle kehren an die Originalschauplätze von Hogwarts zurück“, verriet der Produzent Casey Patterson in der Meldung.

Emma Watson: „Hermine ist meine liebste fiktive Figur“

Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet am 16. November die frohe Botschaft verkündet wurde. Genau vor 20 Jahren feierte „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in Großbritannien und den USA seine Premiere. Da schwelgen offenbar nicht nur wir jetzt in Erinnerungen, sondern auch Emma Watson. Die Schauspielerin teilte auf Instagram zwei alte Fotos vom Set. Das Erste zeigt sie mit ihren Co-Stars Daniel Radcliffe und Rupert Grint während der Dreharbeiten des ersten „Harry Potter“-Teils. Auf einem zweiten Foto ist die gesamte Filmcrew während des letzten Films zu sehen.

Dazu schreibt Watson: „Harry Potter war mein Zuhause, meine Familie, meine Welt und Hermine (ist immer noch) meine liebste fiktive Figur aller Zeiten.“ Sie sei nicht nur stolz darauf, was sie und ihre Kollegen zum Franchise beigetragen haben, sondern auch „auf die Kinder, die zu jungen Erwachsenen wurden“. „Ich schaue mir jetzt meine Darsteller-Kollegen an und bin einfach so stolz darauf, wer jeder als Mensch geworden ist. Ich bin stolz, dass wir so gut zueinander waren, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben und dass wir so etwas Bedeutsames geschaffen haben.“

Das dürfte ein wahres Freudenfest für alle Fans von „Harry Potter“ werden! Das Special wird Schlag Mitternacht, also direkt zum Jahreswechsel am 1. Januar 2022, auf HBO Max zum Abruf zur Verfügung stehen!