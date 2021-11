Der 1. Advent rückt näher und wir kommen immer mehr in Weihnachtsstimmung. Während das die einen eher stresst, können es andere in vollen Zügen genießen. Und es gibt tatsächlich Sternzeichen, die schon jetzt die ersten Geschenke besorgen und Kekse backen. Dadurch können sie sich dann, wenn es so weit ist, getrost zurücklehnen und die besinnliche Zeit genießen.

Für diese drei Tierkreiszeichen wird die Weihnachtszeit heuer besonders schön.

Waage

Für die Waage bedeutet Weihnachten in diesem Jahr besonders eines: Entspannung! Die letzten Wochen und Monate waren für das Sternzeichen besonders hart. Doch jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu und die Waage kann zwischen Harmonie und Besinnlichkeit endlich abschalten. Selbst Streitigkeiten in der Familie können der Waage dieses Jahr nichts anhaben.

Krebs

Krebse lieben Traditionen und sind fabelhafte Gastgeber. Die besten Voraussetzungen also für eine gelungene Weihnachtszeit. Das Wasserzeichen fühlt sich in dieser Zeit wie beflügelt und sieht deshalb auch über kleine Probleme oder unerwartete Änderungen hinweg. Die Vorfreude ist einfach zu groß, um es sich von irgendjemandem oder etwas vermiesen zu lassen

Fische

Das Jahr war ganz schön turbulent und trotzdem freuen sich Fische auf das Weihnachtsfest wie kein zweiter. Schon Anfang November ist die ganze Wohnung geschmückt, Kekse werden gebacken und Glühwein getrunken. Auch Stress beim Geschenkebesorgen kennen Fische nicht. Das haben sie nämlich schon längst alles erledigt. In der Weihnachtszeit kommen Fische mal zur Ruhe und genießen die Zeit mit ihrer Familie. Kein Wunder also, dass es auch für die Fische dieses Jahr wunderschöne Weihnachten werden.