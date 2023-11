Wer die Klänge von Wham und Mariah Carey nicht mehr hören kann, aber trotzdem super gerne Weihnachtssongs hört, sollte sich unsere Christmas-Playlist mal genauer ansehen. Wir präsentieren euch fünf Songs abseits der Klassiker, die euch garantiert in Weihnachtsstimmung bringen.

Es muss nicht immer besinnlich zugehen …

1. „Night Before Christmas“ von Sam Smith

Wer der sanften Stimme von Sam Smith lauscht und dabei immer noch nicht in Weihnachtsstimmung verfällt, sollte die Lautstärke vielleicht ein bisschen lauter drehen. Mit dem Song „Night Before Christmas“ liefert uns Smith (ausgezeichnet mit zahlreichen Grammys) eine stimmungsvolle Ballade, in der sich alles um das Gefühl von Liebe und geliebt werden dreht. „Ich hoffe, ihr könnt die Wärme fühlen, die wir auch gefühlt haben, als der Song entstanden ist und ich hoffe, er weckt die Vorfreude auf die Weihnachtszeit in euch“, so Sam im Interview mit Forbes.

2. „Weihnachtszeit“ von Chris Steger

Chris Steger, das Ausnahmetalent aus Salzburg, schlägt kurz vor den Feiertagen ruhige und emotionale Töne an. Mit seinem Song „Weihnachtszeit“ stellt er sich die Frage, was genau Weihnachten eigentlich ausmacht. Für Chris sind das viele Facetten. Etwa Schnee, Kindheitserinnerungen und Lichter überall. Aber auch das Gefühl von Geborgenheit, Vorfreude und dem Heimkommen. In gewohnter Manier sorgt Chris mit Gitarrenklängen und seiner markanten Stimme dafür, dass nur die wenigsten Augen trocken bleiben und sich Gänsehaut am ganzen Körper ausbreitet.

3. „Not So Silent Night – The Cozy Edition“ von Sarah Connor

Sarah Connor verbreitet Unmengen an Christmas-Spirit mit ihrem neuen Album „Not So Silent Night – The Cozy Edition“. Bereits letztes Jahr hat es die erste Version der Platte auf Platz eins der Charts geschafft. In diesem Jahr packt die deutsche Sängerin noch drei weitere, neue Songs drauf. Das Publikum darf sich auf englischsprachige Weihnachtssongs freuen, die den Zauber der Feiertage versprühen aber auch einen kritischen Blick aus Sicht einer Mutter auf das Fest werfen.

4. „Rian allein Zu Haus“ von Rian

Kein Weihnachten ohne den Filmklassiker „Kevin allein Zu Haus“! Das hat sich wohl auch Musiker Rian gedacht. Der Österreicher zeigt in seinem Song „Rian allein Zu Haus“ was passiert, wenn er über die Feiertage von seinen Eltern allein gelassen wird. Doch anders als etwa Kevin McCallister ist Rian nicht darum bemüht, sein Haus vor Einbrechern zu beschützen. Vielmehr feiert er so, als gäbe es kein morgen! Und zwar zu Sounds, die an eine Mischung aus 90ies-Eurodance-Beat und Kinderlied klingt. Der Weihnachtssong von Rian feiert seine Premiere am 1. Dezember. Nicht verpassen!

5. „Ho Ho Ho“ von Teya & Salena

Ein allerallerletztes Mal noch machen Teya und Salena (bekannt durch ihren Auftritt bei Eurovision Song Contest) noch gemeinsame Sache. Diesmal stellen sie sich nicht die Frage „Who the hell is Edgar?“, sondern „Who the hell is Santa’s wife?“. Die Antwort: Gertrude! Ja, richtig gelesen. Ihr doch etwas anderer Weihnachtssong „Ho Ho Ho“ feiert Mrs. Clause, die, geht es nach Teya und Salena, maßgeblich für den Erfolg von Santa himself verantwortlich ist. Die Beats des Songs sind dabei alles andere als besinnlich. Vielmehr wechseln die beiden Musikerinnen zwischen Dialogen, Rapgesang und einem spicy Wortsitz – der Refrain überzeugt schließlich mit ballernden Clubbing-Sounds. Lieben wir!