Dieses Mal kein Reality-TV: Kim Kardashian arbeitet fleißig an ihrer Karriere als Schauspielerin. Nach ihrer Rolle bei „American Horror Story: Delicate“ und ihrer Mitarbeit als Synchronsprecherin bei zwei „Paw Patrol“-Filmen, wird sie bald bei der Produktion eines Netflix-Films mitwirken. Und zwar als Hauptrolle und Produzentin in der Komödie „The Fifth Wheel“.

Diese Infos teilte vor kurzem der X-Account von Netflix.

Kim Kardashian als „fünftes“ Rad

Vorhang auf für TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian. Sie ist durch die Reality-TV-Show „Keeping Up With The Kardashians“ bekannt, darum geht es dieses Mal jedoch nicht. Denn Kim hat einen Zuschlag für eine größere Filmrolle erhalten und das gemeinsam mit Netflix. Am Sonntag gab der Streaming-Gigant auf der Plattform X bekannt, dass sie in der Komödie „The Fifth Wheel“ eine Hauptrolle spielen wird und auch als Produzentin mitwirken wird.

Kim Kardashian is about to be The Fifth Wheel.



Kim will co-produce and star in an all-new comedy from producer and writer Paula Pell (SNL, Sisters) and writer Janine Brito (Girls5eva) — coming soon to Netflix! pic.twitter.com/TZykSzjvJE — Netflix (@netflix) November 26, 2023

Allzu viel zur Storyline vom Film ist nicht bekannt, außer dass Kim Kardashian für die Frauenkomödie das „fünfte Rad“ verkörpern wird. Der weitere Inhalt sei aber unter Verschluss, teilte der Streamingdienst mit. Das Skript schreiben Janina Brito und Ex-„Saturday Night Live“-Autorin Paula Pell, die zuvor das Drehbuch zu „Sisters“ lieferte.

Laut einem Bericht von „Deadline.com“ waren fünf Streamingdienste und Studios um das Comedy-Projekt von Kim und den Drehbuchautorinnen bemüht. Am Ende sei der Zuschlag von „The Fifth Wheel“ an Netflix gegangen.

Sie hatte schon mehrere Rollen

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim vor der Kamera stehen wird, denn Erfahrung als Schauspielerin hat sie schon. In diesem Jahr spielte sie in der zwölften Staffel der Horrorserie „American Horror-Story: Delicate“ eine größere Rolle. Zuvor konnten wir Kim bei Gastauftritten als sie selbst in Serien wie „How I Met Your Mother“ oder „2 Broke Girls“ sichten. In „The Fifth Wheel“ bekommt die Reality-Königin jedoch ihre erste Rolle als Hauptdarstellerin. Wir sind gespannt!