Unser Sternzeichen verrät vieles über unseren Charakter. Auch, wie gut wir im Bett sind. Während manche weniger brillieren, gibt es Sternzeichen, die wahrhaftige Naturtalente beim Sex sind.

Wir haben die Sternzeichen herausgefunden, die mit Sicherheit die besten Sex-Partner sind.

1. Wassermann

Der Wassermann zählt zu den Sternzeichen, die die besten Partner im Bett sind. Denn sie schauen vor allem darauf, dass der Partner auf seine Kosten kommt. Das bedeutet, er nimmt sich lieber zurück. Zumindest so lange, bis das Gegenüber befriedigt ist. Davor lässt er nicht locker. Der Wassermann weiß eben genau, was er machen muss.

2. Skorpion

Der Skorpion passt sich seinem Partner immer genau an. Auch, wenn es das erste Mal ist, dass sie miteinander schlafen. Er weiß immer genau, was er tun muss. Und dadurch, dass er sich seiner Sache so sicher ist, wirkt er extrem anziehend. Außerdem ist er das leidenschaftlichste Sternzeichen. Aber Achtung: Der Skorpion möchte immer Anerkennung für seine Bett-Künste.

3. Jungfrau

Die Jungfrau gehört deswegen zu den besten Sex-Partner, weil sie nie aufhören möchte, sich weiterzubilden. Sie kennt alle Stellungen, weiß genau, wie man etwas machen muss. Wenn ein Sex-Trend im Umlauf ist, dann ist sie die erste, die ihn beherrscht. Noch dazu ist sie selbstlos und möchte, dass jede Nacht außergewöhnlich ist.