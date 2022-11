Was haben Heidi Klum, Kim Kardashian und Megan Fox gemeinsam? Sie sind absolute Queens, was das Verkleiden angeht! Auch in diesem Jahr haben die Stars und Sternchen dieser Welt mit ihren Halloween-Kostümen für Staunen gesorgt.

Die spektakulärsten Verwandlungen findet ihr hier.

1. Heidi Klum gewinnt „Halloworm“

Der Preis „Bestes Halloween-Kostüm“ in diesem Jahr geht eindeutig an Heidi Klum! Bereits im Vorfeld verriet das Supermodel, dass ihre Verkleidung nichts für Menschen mit Platzangst ist. Damit hatte sie wirklich recht: Nach stundenlangem Ausharren in der Maske, präsentierte sich die 49-Jährige als überdimensionaler Wurm. Dabei hat sie allerdings nicht nur ein einfaches Kostüm aus Plastik übergestülpt – ihre wurmige Hülle wurde so elastisch an ihren Körper angepasst, dass sie sich darin sogar bewegen, bzw. robben konnte.

2. Kim Kardashian goes X-Men

Kim Kardashian macht Heidi Klum mit ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm beinahe Konkurrenz. Denn die Unternehmerin verwandelte sich kurzerhand in die wunderschöne Mystique aus „X-Men“. Dafür trägt die 42-Jährige einen hautengen blauen Bodysuit und aufwendiges Gesichts-Make-up. Die Rolle dieser Comicfigur haben in den früheren „X-Men“-Filmen übrigens Hollywoodstars wie Rebecca Romijn und Jennifer Lawrence gespielt.

3. Megan Fox und MKG alias Pam and Tommy

Zwei skandalöse Beziehungen – ein Kostüm. Für die diesjährigen Halloween-Feierlichten schlüpfte das Paar Megan Fox und Machine Gun Kelly in die Rollen von Pamela Anderson und Tommy Lee. Und zwar mit allem, was dazugehört. Hautenge Latexkleidung, blonde Wallemähne und einem aufsehenerregenden Auftritt.

4. Hailey Bieber, die heiße Vampirbraut

Hailey Bieber hat mit ihrer Verkleidung bewiesen, wie hot Vampire eigentlich sein können. Von wegen verantwortungsvolle Gentlemans à la „Twilight“. Das Model zeigt sich in einem schwarzen Lederoutfit, mit viel Goldschmuck und einer winzigen Blutspur entlang ihrer Lippen. Ob sie sich wohl einen kleinen Bissen von Göttergatten Justin Bieber genehmigt hat?

5. Chiara Ferragni wird zur Lady Marmalade

Dass Halloween-Kostüme nicht immer unbedingt nur creepy as hell sein müssen, beweist die italienische Influencerin Chiara Ferragni. Sie war zu einer Fete mit dem Motto „die legendärsten Pop-Ikonen“ eingeladen und hat einfach mal ihre innere Christina Aguilera gechannelt.

6. Sarah Hyland gehört offiziell zur „Adams Family“

„Modern Family“-Star Sarah Hyland hat in diesem Jahr ihren Langzeitverlobten Wells Adams geheiratet. Das macht sie jetzt ganz offiziell zu einem Mitglied der „Adams Family“. Die Verkleidung ihrer Namensvetter, der berühmten Addams Family, hätte wirklich nicht passender sein können.

7. Lili Reinhart und der Cast von „Riverdale“ verzaubern alle

Nach sechs Staffeln „Riverdale“ ist der Cast auch privat richtig eng zusammengewachsen. Das schreit förmlich nach einem Gruppenkostüm. Gesagt, getan. Lili Reinhart, Madelaine Petsch und Camila Mendes haben sich in die Hauptfiguren des weltberühmten Streifens „Hocus Pocus“ verwandelt.

8. Ariana Grande und Liz Gillies glänzen als „Best in Show“

Eine kleine Reise in die Vergangenheit haben Ariana Grande und BFF Liz Gillies gewagt. Denn die beiden spielten Szenen der Komödie „Best in Show“ nach. Gillies verkörperte Jane Lynch und Grande schlüpfte in die Rolle von Jennifer Coolidge. Letztere fand das ein so gelungenes Tribut, dass sie es sich nicht nehmen ließ, das Insta-Posting zu kommentieren. „Das ist unglaublich. Eigentlich wollte ich mich als Wiesel, das Haustier des kleinen Jungen in ‚The Watcher‘, verkleiden. Aber jetzt gehe ich vielleicht doch als Ariana Grandes Hund Toulouse“, scherzt Coolidge.

9. Lizzo strahlt als Miss Piggy

Sängerin Lizzo begeistert ihre Fans indes mit einem Kostüm der Miss Piggy. „Eine Hommage an meine ewige Ikone, Miss Piggy. Der Inbegriff von Anmut, Stil, Selbstvertrauen und eine Kämpferin für die Liebe“, schreibt sie auf Instagram über das Mitglied der Muppet-Show.

10. Paris Hilton aka Sailor Moon

Auch Paris Hilton hat sich in diesem Jahr in das Kostüm ihrer Kindheitsheldin geworfen. Das It-Girl präsentiert sich als 90er-Ikone Sailor Moon. Ihr Ehemann Carter Reum machte anschließend ein Pärchenkostüm daraus – denn er zeigte sich als Tuxedo Mask an der Seite von Paris.