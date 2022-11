Auch wenn die Stimmung im Herbst eher etwas trüb ist, heißt das nicht, dass man sich zuhause verstecken und auf den Frühling warten muss. Ganz im Gegenteil: Jetzt ist ausschwirren angesagt, denn der November hält für einige Sternzeichen äußerst romantische Momente bereit.

Welche Sternzeichen in diesem Monat auf Wolke Sieben schweben, erfahrt ihr hier.

Widder

Der Widder ist ein hoffnungsloser Romantiker und scheut sich auch nicht, das ganz offen zu zeigen. Darum liebt er die kalte Jahreszeit auch so sehr. Als Single macht er sich auf die Suche nach einer Person, die sein Herz erwärmt. Das Tierkreiszeichen hat Glück – im November bietet sich ihm mehr als eine Gelegenheit dafür. Vergebene Widder nutzen den trüben Herbst meist für kuschelige Date-Nights zuhause. Ein Meer aus Kerzen, wärmender Wein und kitschige Filme machen die romantische Stimmung mit der besseren Hälfte des Sternzeichens schließlich perfekt.

Krebs

Kaum ist Halloween vorbei, stimmt sich der Krebs bereits auf Weihnachten ein – und das, obwohl es gerade mal Anfang November ist. Doch das Gefühl, dass dabei bei dem Sternzeichen entsteht, ist die Sehnsucht nach Romantik in seinem Leben. Glücklicherweise muss der Krebs nicht lange warten, denn schon bald kommt es zu einer Begegnung, bei der die Funken richtig heftig fliegen. Das Sternzeichen kann sich also auf einen Monat gefüllt mit romantischen Spaziergängen, schönen Abendessen und noch viel schöneren Gesprächen freuen.

Skorpion

Wie man das Herz eines Skorpions am schnellsten erobert? Man muss nicht sonderlich tief in die Romantik-Trickkiste greifen. Bereits die kleinsten Aufmerksamkeiten reichen aus, um das Sternzeichen zum Schmelzen zu bringen. Wie es der Zufall so will, kommen im November so einige Momente auf das Sternzeichen zu, die so romantisch sind, dass es sich manchmal so anfühlt, als wäre es direkt in einer Rom-Com gelandet. Es gibt definitiv schlimmere Arten, um in einen neuen Monat zu starten.