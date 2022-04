Es gibt Menschen, mit denen es einfach nie langweilig wird. Sie sind tatsächlich immer für eine Überraschung gut. Doch diese „Heute so, Morgen so“-Einstellung kann auf Dauer natürlich auch belastend und nervenaufreibend sein. Laut Horoskop gibt es drei Sternzeichen, die besonders unberechenbar sind.

Diese Tierkreiszeichen sind einfach nicht zu durchschauen.

Widder

Die Gefühlswelt eines Widders ist schon eher kompliziert. Er kann der lustigste Buddy, aber auch der nervigste Zeitgenosse sein. Seine Ungeduld – in Kombination mit seiner Lebensfreude geraten oft aneinander und sorgen für unterschiedliche Gemütszustände. Das Kritische: Dem Feuerzeichen selbst fällt diese Sprunghaftigkeit nicht einmal auf. Aber gerade für seine Mitmenschen kann das Ganze ziemlich anstrengend sein.

Fische

Wie wir alle wissen ist dieses Sternzeichen unglaublich sensibel und emotional. Fische sind tief mit ihren Gefühlen verbunden. Was an sich positiv zu sehen ist. Doch das Bauchgefühl der Fische schwankt ab und an gewaltig. Fische sind daher für ihre Mitmenschen oft zu unberechenbar. In der einen Minute waren sie ihnen noch gutgesinnt, in der nächsten sind sie am Schmollen und eine dunkle Wolke schwebt über allem.

Skorpion

Skorpione sind sehr spontan. Dieses Sternzeichen plant also ungern Dinge im Voraus. Skorpione hoffen irgendwie immer dass, alles genau so laufen wird, wie es soll. Doch das tut es ja bekanntlich nicht immer. Was also, wenn der planlose Skorpion plötzlich gezwungen ist, umzudenken und Pläne über den Haufen zu werfen? Dann wird er hektisch und unberechenbar. Was für alle beteiligungten ziemlich anstrengend sein kann.