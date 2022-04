Der Frühling ist da! Es wird langsam wärmer und die ersten Blüten sprießen. Der perfekte Zeitpunkt für einen Neuanfang. Und das gilt auch für unsere Haare. Laut Horoskop sollten jedoch gerade diese drei Sternzeichen beim nächsten Friseurbesuch über eine Haarveränderung nachdenken.

Für diese Tierkreiszeichen heißt es mit der Haarveränderung: „New Hair, New Me!“

Schütze

Der Schütze ist momentan gefangen in seinem Alltag. Die tägliche Routine hängt ihm inzwischen schon mächtig zum Hals raus. Er verspürt ein großes Bedürfnis nach Veränderung, weiß aber noch nicht, was er genau ändern möchte. Die Frage ist: Was tun wir, wenn wir noch nicht wissen, wie die innere Veränderung genau aussehen soll? Genau, wir verpassen uns zuerst eine neue Frisur! Wenn das Spiegelbild sich verändert, dann folgt sicher auch bald alles andere. Mit einer neuen Haarfarbe gewinnt der Schütze den Mut, Gewohnheiten hinter sich zu lassen, die ihn nicht weiterbringen.

Widder

Der Frühling verleiht dem Widder eine große Portion Energie. Doch seine Haarpracht scheint nichts von dieser neuen Frische mitbekommen zu haben. Der kalte Winter und das ständige Mützen aufsetzen, haben einen großen Teil dazu beigetragen. Das Sternzeichen möchte seine neugewonnene Energie allerdings auch sichtbar nach außen tragen. Und die beste Möglichkeit, wie das zu bewerkstelligen ist, ist einen neuen Friseurtermin zu vereinbaren. Auf geht’s liebe Widder-missen, greift zum Hörer, macht einen Termin aus und lasst euch eine neuen Haarschnitt verpassen! Wie wär’s zur Abwechslung mit einem Bob?

Zwilling

Der Zwilling verspürt derzeit eine große Langeweile. Der Winter wirkte auf ihn praktisch endlos. Das Sternzeichen vermisst es, aus seiner Komfortzone zu treten und was Neues zu erleben. Aber laut Horoskop bleibt es in den nächsten Wochen weiterhin ruhig. Da muss der Zwilling nun wohl selbst ran und das am besten mit einer radikalen Haarveränderung. Der Zwilling hat zwar schon einige Haarfarben ausprobiert, mit seiner Haarlänge hat das Sternzeichen jedoch noch nicht so viel experimentiert. Beim nächsten Friseurbesuch darf sich der Zwilling ruhig ein paar Zentimeter mehr abschneiden lassen. Die ganz mutigen versuchen es sogar mit dem Pixie-Cut.