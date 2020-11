2020 ist für uns abgehakt, lasst uns einfach nicht mehr darüber reden und positiv in die Zukunft blicken. Besonders, was Frisuren-Trends angeht, haben wir gute Neuigkeiten für die kommende Frühjahr-Saison: Der Pixie-Cut ist zurück und er ist cooler denn je.

Der Pixie-Cut ist eigentlich schon ein richtig alter Hase unter den Frisuren. Er wurde schon in den 50ern von stilsicheren Frauen getragen und galt ab den 60ern als Sinnbild für Emanzipation. Auch in den 2020er Jahren ist die aussagekräftige Frisur wieder total angesagt. Und so tragen wir ihn heute:

Der Pixie-Cut: Ein moderner Klassiker

Traditionell werden beim Pixie-Cut die Seiten- und Nackenpartien etwas ausrasiert. Das Deckhaar bleibt etwas länger und wird 2021 stylish gescheitelt. Auch über den Pony können wir uns in diesem Jahrzehnt ohne schlechtes Gewissen drübertrauen. Denn er macht die Kurzhaarfrisur noch aufregender. Egal, ob gerade oder seitlich: Mit dem fransigen Pixie-Cut liegt man 2021 einfach voll im Trend. Ein Pixie Cut eignet sich übrigens für jede Gesichtsform, also sowohl für ein rundes Gesicht als auch für Frauen mit schmaleren Gesichtszügen. Wer ein etwas länglicheres Gesicht hat, dem könnte eine kürzere, freche Variante gut stehen.

So stylst du den Frisuren-Trend

Eine negative Seite hat der Pixie-Cut allerdings. Er ist nämlich nichts für Frisör- und Styling-Faule. Denn der Kurzhaarschnitt muss alle paar Wochen nachgeschnitten werden, damit er die perfekte Länge (beziehungsweise Kürze) behält. Außerdem kann man ihn nicht einfach Lufttrocknen lassen. Styling-Gel und Schaumfestiger sind ein Mus(s) 😉

Wer Styling-Inspo braucht, kann sich ruhig etwas bei den Stars abschauen:

Katy Perry mit zurückgegeltem Pixie-Cut

Bild: by Dimitrios Kambouris/Getty Images for DVF Awards

Zendaya mit platin-blondem Pixie und Pony

Anne Hathaway mit seitlichem Pony

Bild: Larry Busacca/Getty Images

Ein Klassiker: Natalie Portman mit lässigem Pixie-Cut