Ein besonders grausames Video aus China macht gerade die Runde. Darin zu sehen: Ein Chirurg, der während einer Operation auf eine Patientin einprügelt. Der Arzt soll von dem Krankenhaus, in dem er tätig war, suspendiert worden sein.

Im Netz macht sich Fassungslosigkeit breit.

Chirurg aus China schlägt auf Patientin ein

In China ist es zu einem schweren Fall einer Patienten-Misshandlung gekommen. Ein Video, das gerade auf Social Media kursiert, zeigt einen Arzt in einem chinesischen Krankenhaus, der gerade eine Operation an einer Person durchführt. Plötzlich scheint der Mann die Fassung zu verlieren und schlägt auf den Kopf der Frau ein, die angeblich betäubt vor ihm liegt, wie unter anderem BBC berichtet. Das Video sorgt für Fassungslosigkeit. User:innen auf Social Media zeigen sich entsetzt über die Brutalität des Arztes. „Dieser Chirurg sollte ins Gefängnis“, schreibt etwa jemand auf Instagram.

Demnach soll es sich bei der Patientin um eine 82-jährige Frau gehandelt haben, die eine Augen-Operation benötigte. Laut Statement von Aier China, die eine Reihe an Augen-Kliniken betreibt, hatte die Frau Probleme mit der Lokalanästhesie. Daher bewegte sie ihren Kopf sowie ihren Augapfel.

In „Notsituation grob behandelt“

Wie es in dem Statement weiter heißt, habe die Frau einen für den Chirurgen unverständlichen Dialekt gesprochen. Er habe sie daher auf Mandarin immer wieder darauf hingewiesen, dass sie still halten solle und es gefährlich sei, wenn sie sich andauernd bewege. Mit seiner angeblichen Prügelattacke auf die Patientin habe der Arzt sie in einer „Notsituation grob behandelt“, so die Erklärung. Durch den Angriff soll die 82-Jährige Prellungen an der Stirn davon getragen haben.

60 Euro Entschädigung für Patientin

Auch wenn sich der Fall bereits im Jahr 2019 zugetragen haben soll, ist er aus unbekannten Gründen gerade jetzt, vier Jahre später, wieder Thema. Als Entschädigung soll die Frau 500 Yuan, umgerechnet etwa 60 Euro, erhalten haben. Vergangenen Donnerstag wurde der zuständige Chirurg wegen „schwerwiegender Verstöße gegen die Vorschriften der Gruppe“ suspendiert, auch der CEO der Klinik soll laut BBC entlassen worden sein. Laut Aier China habe man versäumt, den gewaltsamen Vorfall im Jahr 2019 korrekt zu melden.