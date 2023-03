Großer Pechvogel aus Spanien: Ein Mann wollte sich in der Region Murcia eigentlich aus dem Grund unters Messer legen, da er an einer Penisverkrümmung litt. Doch leider ist nicht nur die OP nicht ganz geglückt – auch das beste Stück des Spaniers ist jetzt um ganze sechs Zentimeter kürzer.

Das Schlimmste: Der OP-Fehler kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Mann aus Spanien wacht mit kleinerem Penis aus Narkose auf

Es muss ein enormer Schock für den Spanier gewesen sein. Eigentlich wollte er sich seine Penisverkrümmung richten lassen. Ist dafür sogar extra in eine spezielle Klinik in Murcia, Spanien, gefahren und hat sich voller Vorfreude unters Messer gelegt. Leider verlief die Operation wohl nicht ganz so planmäßig ab, wie gedacht. Denn anstatt mit einem geraden Geschlechtsteil aus der Narkose aufzuwachen, musste der Mann voller Entsetzen feststellen, dass sein bestes Stück kürzer geworden ist. Und das sogar um ganze sechs Zentimeter.

Die Folge: Der Mann kann keinen Sex mehr haben, ohne dass er dabei Schmerzen hat. Außerdem leidet er jetzt auch unter Erektionsstörungen, weshalb er das Krankenhaus nun verklagt. Er fordert 67.000 Euro Schadenersatz. Doch seine Hoffnung, sich mit diesem Geld vielleicht in einer weiteren Schönheitsklinik operieren lassen zu können, ist bedauerlicherweise geplatzt. Denn Ärzte in einem anderen Spital versicherten ihm, dass dieser chirurgische Fehler irreversibel sei.

Vorwurf: Nicht über Risiken aufgeklärt

In der Klage heißt es, das Krankenhaus-Personal hätte den Mann nicht über die Risiken aufgeklärt, die während der OP hätten entstehen können, wie der Daily Star berichtet. Es sei eine regelrechte „Tortur“ gewesen, so der Patient. Doch das zuständige Krankenhaus weist jegliche Anschuldigungen von sich.

Man habe sehr wohl drauf hingewiesen, dass der Penis nach einem derartigen Eingriff kleiner sein könnte, heißt es seitens der Mediziner. Denn dies trete in einer großen Anzahl von Fällen bei Korrekturen von Penisverkrümmungen auf. Ob sich beide Parteien auf eine Summe einigen können oder der Mann tatsächlich leer ausgeht, bleibt also abzuwarten.