Im Büro, auf der Couch oder in der U-Bahn – eigentlich sitzen wir fast den ganzen Tag. Wenn man allerdings zu viel Zeit auf seinem Hintern verbringt, kann sich das auf deinen Körper und Geist auswirken.

So erkennst du, dass du einfach zu viel sitzt:

1. Du bist oft müde

Natürlich kann Müdigkeit auch von Stress oder zum Beispiel Eisenmangel kommen, allerdings ist es auch ein Symptom, dass sich zeigt, wenn wir einfach zu viel sitzen. Denn unser Körper gewöhnt sich an die entspannte Haltung und verringert deshalb unser Energielevel. Je mehr wir sitzen, desto schlapper und müder fühlen wir uns. Das Problem ist allerdings nicht dauerhaft und kann durch regelmäßige Bewegung behoben werden. Nur keine Sorge: Dafür musst du dir kein stundenlanges Workout auferlegen. Es reicht schon vollkommen aus, in der Mittagspause eine kleine Runde spazieren zu gehen. Du wirst merken, dass du dich gleich viel fitter fühlst und nicht mehr unter tags so müde wirst.

2. Schlechte Stimmung

Studien haben ergeben, dass Menschen, die viel und oft sitzen, ein geringeres psychisches Wohlbefinden und damit eine geringere Lebensqualität haben. Außerdem neigen Menschen, die zu viel sitzen dazu, schneller depressiv zu werden oder eine schlechte Stimmung zu bekommen. Wenn du also ohne wirklichen Grund schlecht gelaunt bist, dann kann es daran liegen, dass du zu viel sitzt. Wenn du das bemerkst, solltest du unbedingt anfangen dich mehr zu bewegen. Denn Bewegung ist mit der Freisetzung des Hormons Serotonin verbunden, das als Glückshormon gilt. Unser Geist und unsere Stimmung werden also automatisch positiv beeinflusst, wenn wir aktiv sind und uns mehr bewegen.

3. Du bist vergesslich

Nicht nur unser Körper braucht ab und zu etwas Bewegung. Auch unser Hirn leidet darunter, wenn wir zu viel sitzen. Laut einer Studie, die im Fachjournal PLOS One veröffentlicht wurde, führt stundenlanges Sitzen zu einer geringeren Dicke des medialen Temporallappens, dieser Bereich des Gehirns ist für das Gedächtnis verantwortlich. Daher kann wenig Bewegung dazu führen, dass du Dinge schneller vergisst. Mit ein bisschen Sport kannst du dieses Problem aber schnell wieder in den Griff bekommen und wenn du ihn regelmäßig betreibst sogar altersbedingte Vergesslichkeit hinauszögern. So bleibt dein Hirn genauso fit wie auch dein Körper. Win-win!

4. Du bist total verspannt

Das ständige Sitzen und die starre Position schaden unseren Muskeln enorm. Denn sie sind eigentlich darauf ausgelegt, dass wir uns regelmäßig bewegen. So merken wir schnell, dass wir unglaublich verspannt sind, wenn wir viel sitzen. Unsere Muskeln werden richtig starr und wir fühlen uns einfach steif. Mit leichter Bewegung oder einer entspannten Yoga-Einheit bekommst du das natürlich wieder in den Griff. Allerdings solltest du es regelmäßig machen und nicht nur dann, wenn du schon verspannt bist.