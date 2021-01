Schon mal was von Palm Painting gehört? Nein? Dann wird’s höchste Zeit, sich diesen Begriff zu merken. Denn das ist DER neue Haartrend 2021.

Wir verraten euch, was genau dahinter steckt.

Was ist Palm Painting?

Was bislang Balayage war, ist 2021 Palm Painting. Dahinter steckt nichts anderes, als eine neue Haarfärbe-Technik, die die Haare noch natürlicher und schöner aussehen lässt. Dabei wird die Farbe, wie der Name schon vermuten lässt (Palm ist englisch und bedeutet übersetzt Handlfäche), statt mit einem Pinsel ganz einfach mit den Handflächen auf den Haaren verteilt. Der Trend stammt aus Brasilien und hat mittlerweile auch seinen Weg zu uns gefunden. Mit dieser Färbetechnik soll ein noch natürlicherer Look kreiert werden. Durch das Färben mit der Hand entstehen nämlich noch sanftere Farbübergänge und Highlights wirken weniger gezeichnet, als mit einem Pinsel.

So funktioniert’s:

Bei Palm Painting wird kein Pinsel zum Färben verwendet. Stattdessen streicht der Friseur die Farbe mit den Handflächen ins Haar.

Die Farbe wird in die Mähne einmassiert, der Ansatz wird dabei allerdings ausgelassen.

Dadurch entstehen ganz natürliche Highlights.

Der Look sieht aus, als wärst du von der Sonne geküsst!

Der Vorteil: Durch diese Färbetechnik entsteht kein starker Ansatz, dadurch muss man weniger oft zum Friseur und der Look sieht natürlicher aus. Aber Achtung: Selbst färben solltest du deine Mähne so lieber nicht, denn obwohl die Technik einfach klingt, steckt da schon viel Können dahinter!