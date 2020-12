Die 90er sind zurück. Wieder einmal. Diesmal in Form von kleinen, geflochtenen Zöpfen, die unser Gesicht umrahmen. Die Baby-Braids sind der neueste Trend auf Instagram.

Die Frisur ist nicht nur easy zu stylen, sondern noch dazu total praktisch. Verabschiedet euch von nervigen Haarsträhnen, die euch ins Gesicht fallen.

Baby-Braids auf Instagram

Auf Instagram macht diesen Winter ein neuer Haartrend die Runde. Die Baby-Braids sind bei Influencern besonders beliebt. Kein Wunder, die süße Frisur versetzt uns 90s-Kids in nostalgische Träume. Wenige Strähnen unserer Haare werden dabei in kleine Zöpfe geflochten, wie damals als wir in unserer Kindheit den Style in Kombi mit einem Tattoo-Choker perfektioniert haben. Sie umrahmen perfekt unser Gesicht und schmeicheln fast jedem!

So stylst du die Frisur

Nachdem du deine Haare gewaschen hast, föhne sie gründlich. Dann gib etwas Trockenshampoo in die einzelnen Strähnen, denn das sorgt für besseren Halt. Für den perfekten Look brauchst du einen Mittelscheitel. Nimm dann die vordersten Strähnen über der Stirn und beginne sie nach unten zu einem kleinen Zopf zu flechten. Fixiere das ganze mit einem kleinen Haargummi und schon sitzt die Frisur. Wie viele Baby Braids du ins Haar flechtest, bleibt dir überlassen!