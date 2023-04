Schon Ende des Jahres kommt das „Charlie und die Schokoladenfabrik“-Prequel „Wonka“ in die Kinos. Mit dabei ist Timothée Chalamet als titelgebender Wonka. Jetzt gesellt sich ein weiterer Hollywood-Superstar zum Cast: Hugh Grant.

Seine Rolle wurde jetzt bei der CinemaCon in Las Vegas enthüllt.

„Wonka“: Das ist bisher über den Blockbuster bekannt

Viele Details sind über „Wonka“ bisher noch nicht bekannt. Fest steht, dass Timothée Chalamet die titelgebende Rolle des Willy Wonka übernehmen wird. Ebenfalls fix ist, dass der Film ein Prequel zu dem Filmklassiker „Charlie und die Schokoladenfabrik“ sein soll. Der Kinofilm, der am 15. Dezember 2023 veröffentlicht wird, soll also die Geschichte von Schokoladenmeister Willy Wonka erzählen und zeigen, wie der junge Mann die erfolgreiche Fabrik gründet.

Erste Einblicke in den Film gab es bisher aber nur wenige. Im Oktober 2021 teilte Timothée ein erstes Foto von sich als Wonka, Fans machten später auch Aufnahmen vom Set, die die Dreharbeiten zeigten. Und jetzt gibt es endlich weitere Details zum Film.

Denn bei der diesjährigen CinemaCon in Las Vegas wurde ein erster Ausschnitt gezeigt, der schon ein paar Details zum Film bekanntgibt. Zum einen wird Wonka ein ziemlich motivierter und zielstrebiger Charakter sein, der ein großes Ziel verfolgt: „Merkt euch meine Worte: Das wird der beste Schokoladenladen, den die Welt je gesehen hat“, verlautbart Wonka laut Medienberichten in dem Ausschnitt. Er selbst sei „so etwas wie ein Zauberer, Erfinder und Schokoladenmacher“ und hat offenbar einen ziemlich bekannten Helfer.

Hugh Grant wird zum Oompa Loompa

Denn Superstar Hugh Grant war in einem der Ausschnitte laut Medienberichten zu sehen. Und zwar nicht nur als Hintergrundcharakter oder neue Figur. Nein, Grant nimmt einen der legendärsten Charaktere aus dem Wonka-Universum ein. Denn er spielt einen Ooompa Loompa. Zur Erinnerung: die Oompa Loompas waren in „Charlie und die Schokoladenfabrik“ immer jene Wesen, die die Schokoladenfabrik zu dem machten, was sie ist. Sie waren die Arbeiter, die dafür sorgten, dass der Produktionsprozess reibungslos verlief.

Den meisten Fans sind die Oompa Loompas aber wohl durch ihren einzigartigen Look in Erinnerung geblieben. Denn die orangen Oompa Loompas hatten weiße Augenbrauen und grüne Haare – ein Look, dem Grant laut Medienberichten treu bleiben wird. Und noch ein Aspekt der Oompa Loompas wird bei Grant weiter bestehen. Denn ganz wie in den früheren „Charlie und die Schokoladenfabrik“-Filmen werden die Oompa Loompas – und allen voran Hugh Grant – wohl viel Freude an Musik und Tanz haben. Bereitet euch also jetzt schon auf den ein oder anderen Ohrwurm vor!

