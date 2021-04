Bei “Temptation Island” lassen sowohl die vergebenen Männer, als auch ihre Freundinnen nichts anbrennen. Bei einer wilden Partynacht scheint Mike der Versuchung kaum noch widerstehen zu können und wünscht sich Single zu sein. Auch Meike lässt in der Frauen-Villa die Hüllen fallen.

Die Bilder dieser Nacht werden den jeweiligen Partnern dann wieder beim nächsten Lagerfeuer gezeigt. Wie sie wohl reagiert werden?

Single-Frauen tanzen in Unterwäsche vor “Temptation Island”-Männern

In der letzten Folge von “Temptation Island” ging es wieder heiß her. Vor allem in der Männer-Villa mussten die vergebenen Männer ganz schön mit ihren Versuchungen kämpfen. Denn kurz nachdem sie vom Lagerfeuer zurückkamen erwarteten sie die Single-Frauen mit einer großen Überraschung: Alle zwölf kamen plötzlich in Unterwäsche aus der Villa und tanzten vor den Männern. Eine echte Versuchung! Vor allem für Mike, der eigentlich seiner Freundin Sandra treu bleiben möchte, war diese Tanzeinlage schwer. “Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll”, sagt der 28-Jährige zu den anderen Jungs und scheint richtig überfordert zu sein. Doch dann scheint er seine Augen von einer ganz besonderen Dame nicht mehr abwenden zu können. “Gina in Dessous sieht gut aus”, sagte Mike. Ob er dieser Frau widerstehen kann?

Nach ein paar Gläsern und mehreren Lap-Dance-Einlagen der Mädels platzt es dann aus ihm heraus: “Ich wünschte, ich wäre jetzt Single”, schreit der Tatooliebhaber den Mädels entgegen. Was wohl seine Freundin zu diesen Bildern sagen wird? Beim nächsten Lagerfeuer dürfte es wohl wieder Tränen geben.

Meike zeigt Single-Männern ihre Brüste

Aber auch in der Frauen-Villa haben die ” Temptation Island”-Teilnehmer viel Spaß. Vor allem Meike springt über ihren Schatten und springt ohne Oberteil vor den Single-Männern in den Pool. Das dürfte ihrem Freund Marcus ganz und gar nicht gefallen. Denn der hat seiner Freundin ein FKK-Verbot erteilt. Aber nicht nur in der “Temptation Island”-Villa, sondern auch im echten Leben darf die 29-Jährige laut ihrem Freund nicht einmal in die Sauna gehen. Das gefällt Meike gar nicht und sie redet mit den Single-Männern in der Villa darüber, dass sie sich eingesperrt in der Beziehung fühlt. Aus Protest wagt sie dann einen nackten Sprung in den Pool. Was wohl Marcus dazu sagen wird, wenn er diese Bilder beim nächsten Lagerfeuer sieht?

Alle Folgen von “Temptation Island” könnt ihr auch auf TVNOW streamen.