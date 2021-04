Für manche Menschen ist ihre Karriere einfach alles. Um im Beruf erfolgreich zu sein, würden sie alles stehen und liegen lassen. Auch Freundschaften oder Beziehung werden oft hinten angestellt, wenn es um den Erfolg im Job geht.

Diese drei Tierkreiszeichen stellen ihren Erfolg im Berufsleben über alles andere:

Widder

Der Widder ist ein echter Macher! Am liebsten würde er jeden Punkt auf seiner Liste sofort abhaken und er lebt für seinen Beruf. Für andere Dinge hat er überhaupt keinen Kopf. Manchmal muss er sich sogar eine Erinnerung stellen, dass er nicht aufs Essen vergisst. Dieser Arbeitseifer wirkt sich natürlich positiv auf seine Karriere aus. In seinem Beruf gibt er alles und er steigt die Karriereleiter immer weiter nach oben. Deshalb zieht er auch oft neidische Blicke auf sich. Doch jeder weiß: Der Widder hat sich seinen Erfolg hart erarbeitet.

Steinbock

Der Steinbock liebt es, Verantwortung zu übernehmen. Auch aus einer riesigen Gruppe aus Mitarbeitern sticht dieses Sternzeichen durch seine unglaublichen Leistungen hervor und hat auch keine Scheu davor zu zeigen, was er kann. Im Berufsleben kommt der Steinbock deshalb gut zurecht. Im Privatleben hingegen sieht es etwas anders aus. Die Tatsache, dass dieses Sternzeichen immer die Kontrolle übernehmen möchte und sehr oft rechthaberisch ist, macht ihn zu keinen besonders angenehmen Freund. Deshalb konzentriert sich der Steinbock meistens nur auf seine Karriere.

Jungfrau

Mit ihrer perfektionistischen Art eckt die Jungfrau in ihrem Privatleben oft an. Keine Wohnung ist ihr sauber genug, kein Freund hat genug Ehrgeiz, um mit ihr mitzuhalten. Im Job ist genau diese Einstellung aber die größte Stärke dieses Sternzeichens. Es gibt nichts, was die Jungfrau nicht unter Kontrolle hat und sie zeigt auch allen anderen gerne, wie sie strukturierter Arbeiten können. Das kommt bei ihren Vorgesetzten richtig gut an. Sie liebt es einfach etwas zu leisten und deshalb auch ihr Berufsleben. Niemals würde sie ihre Karriere über eine Beziehung stellen.

Skorpion

Der Skorpion würde für eine Beförderung über Leichen gehen. Er hat die Ellenbogen-Taktik quasi erfunden und kennt im Job kaum Freundschaften. Er ist ein sehr machtgieriger Mensch und will deshalb auf der Karriereleiter schnell nach oben klettern. Deshalb stellt er seinen Beruf auch über alles andere. Und da macht er wirklich nur eine einzige Ausnahme: Sein Familie. Denn so sehr sie ihn hin und wieder nerven und es ihm bei Familientreffen meistens viel zu hektisch ist, würde er für seine engsten Vertrauten durchs Feuer gehen.

