Während eines Podcast-Auftrittes verriet US-Star Kristen Stewart, dass sie sich gemeinsam mit ihrer Verlobten die Option Kinder zu bekommen freihält. In der Vergangenheit haben beide dafür ihre Eizellen einfrieren lassen, wie die Twilight-Darstellerin jetzt offenbart.

Das Paar ist bereits seit 2021 verlobt.

Kristen Stewart spricht über ihr Social Freezing

Seit 2019 sind Schauspielerin Kristen Stewart und Drehbuchautorin und Schauspielerin Dylan Meyer ein Paar. Zwei Jahre später gaben die zwei ihre Verlobung öffentlich bekannt. Geheiratet haben sie bisher zwar nicht, aber auch das soll früher oder später passieren. Das verrät die Twilight-Darstellerin in der gestrigen Podcast-Folge von Skinny But Not Fat, die von Amanda Hirsch gehostet wird. „Wir werden es tun. Ich denke, wir haben einen sehr lockeren Plan, der zu uns passt“, erzählt sie im Podcast.

Auch über eine mögliche Familienplanung spricht die 33-Jährige offen im Podcast. Auf die Frage, ob das Paar eines Tages ein Kind haben möchte, antwortet sie mit: „Ja, wahrscheinlich“. Weiters erzählt Kristen, dass sie und Dylan sich in der Vergangenheit dazu entschieden haben, sich die Option Kinder zu bekommen, freihalten zu wollen. Daher ließen sie ihre Eizellen einfrieren. „Wir haben wirklich nervige Sachen gemacht, wie unsere Eizellen einfrieren lassen und so“, verrät sie im Podcast und fügt darauf hinzu: „Wenn wir also wollen, können wir es.“.

Fans schwärmen von der Podcast-Folge

Von dem Podcast-Auftritt der „Love is Bleeding“-Darstellerin dürften scheinbar viele Fans begeistert sein. Das lässt sich mit Blick auf die Kommentare unter einem Post zum Podcast erkennen. Auf dem ersten Foto des Postings bekommen wir eine lustige Pose von Amanda gemeinsam mit Kristen zu sehen. „Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie ein echter Mensch ist lol“, kommentiert eine Userin und staunt dabei über die authentische Pose der Schauspielerin. Jemand anderes kommentierte: „Sie wirkt tatsächlich echt gechillt und lustig“.

Andere User:innen sprechen wiederum unter dem Beitrag großes Lob an Amanda für ihre Podcast-Folge aus. Sie habe es geschafft, das beste aus der Schauspielerin hervorzubringen, betonen einige. „Tolles Interview“, merkt etwa eine Userin an. „Ich habe das Gefühl, dass ich sie (nach all dieser Zeit) noch nie so nachvollziehbar gesehen habe!! Ich liebe es“, kommentiert ein anderer Fan.