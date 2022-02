Bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen gibt es so einige Überraschungen. Unter anderem die erste Oscar-Nominierung für Kristen Stewart in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ für ihre Rolle als Prinzessin Diana in „Spencer„. Jetzt reagiert die Schauspielerin darauf und ist einfach nur überwältigt.

Am liebsten hätte sie das Gesicht des „Spencer“-Regisseurs Pablo Larraín bei der Bekanntgabe gesehen, so die 31-Jährige.

Kristen Stewart reagiert auf ihre erste Oscar-Nominierung

Am Dienstag veröffentlichte die Academy die Nominierungen für die am 27. März stattfindende Oscar-Verleihung. Neben Jessica Chestain, Olivia Colman, Penélope Cruz und Nicole Kidman darf sich auch Kristen Stewart über eine Nominierung freuen. Denn es ist die erste Oscar-Nominierung für die 31-Jährige. „WOW, ich wünschte, Pablo und ich wären heute im selben Land“, sagte die Schauspielerin in ihrem ersten Statement gegenüber ET. Sie wünschte, sie könnte jetzt das Gesicht des Spencer-Regisseurs sehen.

Doch auch sie selbst kann die Neuigkeiten noch gar nicht richtig verarbeiten. „Ich bin heute Morgen sprachlos und demütig. Einfach überwältigt. Ich hätte in tausend Jahren nicht damit gerechnet, neben diesen vier unglaublichen Frauen stehen zu dürfen“, so die „Spencer“-Darstellerin.

„Ich würde bezahlen, um Filme drehen zu dürfen“

Die Schauspielerei ist ihre große Leidenschaft – das mag wohl niemand mehr bezweifeln. „Ich würde bezahlen, um Filme drehen zu dürfen. Tatsächlich würde ich Filme sogar machen, wenn es illegal wäre!“ Na, das ist mal ein Statement! 😉

Auf jeden Fall ist sie hin und weg von der Nominierung. „Ich bin so gerührt und dankbar für die Arbeit, die an diesem Film geleistet wurde. Und ich bin so stolz darauf, ein Teil unserer Filmgemeinschaft zu sein. Ich bin SO glücklich. Es ist ein guter Tag“, betont die 31-jährige Schauspielerin überglücklich.