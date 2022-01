Wir haben brandheiße Beauty-News für euch: es gibt einen neuen Trend, an dem niemand, wirklich niemand in diesem Jahr vorbeikommen wird und den wir am liebsten sofort ausprobieren wollen! Die Rede ist vom „Black Swan“-Eyeliner. Jap, der, den Natalie Portman im gleichnamigen Film getragen hat und jaaa, auch der, den Julia Fox kürzlich in Paris präsentiert hat.

Was dahinter steckt und wie ihr den Mega-Wing easy nachstylen könnt, gibt’s hier!

Neuer Trend: „Black Swan“-Eyeliner

Kurze Zeitreise zurück ins Jahr 2010: Natalie Portman gibt ihr Debüt als fabelhafte Ballerina im Film „Black Swan“. Ihr Kostüm ist bis heute unvergessen – und zugegeben auch oft und gerne auf diversen Halloween-Partys zu sehen. Doch ab sofort tragen wir ihren Mega-Eyeliner nicht nur als stylische Verkleidung, sondern am besten einfach überall! Chanel macht’s vor: das Luxusmodehaus hat seine Models bei der Fashion Show in Paris nämlich mit genau diesem Eyeliner-Trend auf den Laufsteg geschickt – und lasst euch eines gesagt sein: Das hat verdammt gut ausgesehen!

So gut sogar, dass wir sofort all unsere schwarzen Eyeliner, Kajal-Stifte und Lidschatten rausgekramt und uns ans Werk gemacht haben!

Der Film „Black Swan“ war der Startschuss für den heutigen Beauty-Trend. Bild: s_bukley / Shutterstock.com

Trust us, ihr werdet diesen Look jetzt noch viel öfter sehen! Denn er ist ein echter Hingucker und super leicht nachzumachen. Immerhin hat Chanel bei der Couture-Show in Paris bereits bewiesen, dass der „Black Swan“-Eyeliner definitiv „a Thing“ ist und sich in der Mode- und Beautywelt durchgesetzt hat. Der Look betont unsere Augen, lässt uns mehr aus uns herauskommen und unterstreicht sogar ein bisschen das etwas düstere Stimmungsbild, in dem wir uns nach zwei Jahren Pandemie gerade befinden.

Ein Grund mehr, in Sachen Make-up wieder experimentierfreudiger zu sein und jedem zu zeigen: Wir lassen uns nicht unterkriegen! (Außerdem lenkt der Mega-Eyeliner auch ganz gut von den Augenringen ab…)

Chanel hat den Eyeliner-Trend wieder aufgegriffen. Bild: Imaxtree

Julia Fox und „Euphoria“ machen es auch

Ein Trend wäre kein Trend, wenn man ihn – abgesehen von den Laufstegen dieser Welt – nicht auch sonst schon in vielen Gesichtern sehen würde. Schauspielerin, Model und Filmemacherin Julia Fox (dass sie außerdem die Neue von Kanye West ist, tut hier nix zur Sache) hat sich mit dem heißen Beauty-Trend bereits am Red Carpet gezeigt – und wirklich alle Blicke auf sich gezogen. Keine Geringere als Make-up-Guru Pat McGrath war für diesen Look verantwortlich.

Die Künstlerin, die übrigens auch ihre eigene Beauty-Marke vertreibt, gibt auf ihrer Instagram-Seite auch wertvolle Tipps, wie der Wing am besten gelingt.

Und auch die erfolgreiche Drama-Serie „Euphoria“ (bei uns auf Sky zu sehen) mit Zendaya in der Hauptrolle ist uns schon einen Schritt voraus. Denn Maddy (Alexa Demie) trägt den „Black Swan“-Eyeliner als ihren Signature-Look. Dafür ist übrigens Maskenbilderin und Make-up-Artistin Doniella Davy zuständig. Sie beschreibt den Wing so: „Doppelte Flügel tun viel für eine Power-Stimmung.“ Wer den Lidstrich nicht ganz so extrem möchte, kann also einfach Maddys Look nachschminken!

So stylt ihr den Mega-Wing

So, genug geschwafelt! Kommen wir jetzt zu dem Part, an dem ihr gefragt seid. Denn wir verraten euch, wie ihr den Mega-Wing ganz einfach nachmachen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Gel-Eyeliner, ein schwarzer Kajal und schwarzen Lidschatten.

Variante 1: Der Ultra-Wing

Wer den Look von Julia Fox nachstylen möchte, braucht schon etwas Mut – aber dafür sieht der Eyeliner richtig powervoll aus!

Und so geht’s: Ihr benötigt einen schwarzen, wasserfesten Kajal (auch flüssiger Eyeliner ist möglich). Dann zieht ihr mit dem Stift erstmal eine sanfte Linie und zeichnet in etwa die Form, die der Wing am Ende haben soll. Und dann heißt es ausmalen! Wer den Kajal benutzt, kann mit einem Pinsel für einen zusätzliche Smudge-Effekt sorgen. Beim Abschminken solltet ihr euch jedoch Zeit lassen und eure Haut danach gut pflegen!

Produkt: Epic Ware Eyeliner von Nyx in der Farbe Pitch Black, erhältlich hier für € 6,95.

Variante 2: Der Party-Wing

Die Laufsteg-Looks von Chanel bewegen sich definitiv im tragbaren, aber dennoch auffälligen Bereich.

Und so geht’s: Das komplette Augenlid mit schwarzem Lidschatten ausfüllen und an den Seiten jeweils zwei Linien in Flügel-Form nach Außen ziehen. Mit einem feinen Pinsel könnt ihr möglichst präzise arbeiten. Dafür das Beauty-Tool einfach in den schwarzen Creme-Eyeliner tauchen und die Linien malen.

Produkt: Wasserfester Creme-Eyeliner Calligraphie de Chanel in der Farbe Hyperblack. Hier könnt ihr das Produkt für € 32 bestellen.

Variante 3: Der dezente Double-Wing

Wer in seinem Gesicht nicht ganz so übertreiben und den Trend auch im Alltag tragen möchte, kann die Linien des Eyeliners einfach etwas schmäler ziehen. Doniella Davy zeigt in einem Tutorial, wie das am besten funktioniert.

Und so geht’s: Hier ist etwas mehr Präzision gefragt! Zuerst müsst ihr einen ganz normalen Lidstrich ziehen, so wie ihr es bestimmt schon oft gemacht habt! Achtet darauf, dass die Linie nach Außen hin immer schmäler wird und schließlich wie ein kleines Dreieck zum unteren, äußeren Wimpernkranz zurückführt. Mit einem Wattestäbchen könnt ihr kleine Ausrutscher korrigieren. Dann setzt ihr den Stift nochmal an der Mitte des Oberlides und direkt am Wimpernkranz an und intensiviert dort den Lidstrich bis in den Augeninnenwinkel. Jetzt kommt der heikle Part: Vom Außenwinkel eures Auges zieht ihr jetzt einen weiteren Wing parallel zum ersten. Die zweite Linie sollte jedoch etwas kürzer und feiner sein.

Produkt: Den Fine-Point Eye Pen von Urban Decay gibt’s hier für € 20,95.