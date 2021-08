Ist der Hype um den Massagestein verdient? Ja! Wir verraten dir, warum sich die Anschaffung eines Gua Sha Steins lohnen kann und wie du ihn richtig benutzt.

Auch Topmodels wie Miranda Kerr und Bella Hadid schwören auf den Wunderstein.

Ein Massagestein erobert Instagram

Jade-Roller kennen mittlerweile fast alle. Das neue Beautytool Gua Sha droht den Gesichtsrollern aber nun den Rang abzulaufen. Und das zurecht: Die Edelsteine lassen sich nicht nur hübsch im Badezimmer drapieren, sondern haben auch eine äußerst vielversprechende Wirkung auf die Gesundheit unserer Haut. Du leidest ab und zu an fahler und müder Haut? Dann solltest du dem Wunderstein definitiv mal ausprobieren, denn die Gua Sha Massage hat einen Anti-Aging-Effekt und sorgt für einen frischen Teint.

Was ist Gua Sha?

Wie viele Beauty-Trends stammt auch Gua Sha ursprünglich aus Asien. In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) findet die Gua Sha Massage bereits seit Jahrhunderten seine Anwendung. Dabei werden flache Edelsteine zur Gesichtspflege und Massage eingesetzt. Die bekanntesten Edelsteine sind Jade und Rosenquarz. Bei der Anwendung wird der Lymphfluss anregt und Schwellungen im Gesicht werden dadurch reduziert. Doch es gibt noch eine Reihe weiterer Effekte:

Bekämpft Kopfschmerzen: Die Gua Sha Massage ist ein natürliches Hilfsmittel gegen Kopfschmerzen, da es entspannend und beruhigend wirkt.

Frischer Teint: Durch die Massage wird die Durchblutung angeregt, wodurch die Haut praller und rosiger wirkt.

Detox für die Haut: Die massierenden Bewegungen regen den Lymphfluss der Haut an, sodass Giftstoffe schneller abtransportiert werden.

Anti-Aging-Effekt: Da die Gesichtsmuskulatur entspannt wird, werden Falten reduziert.

Porenverkleinernd: Wer möchte, kann den Stein im Kühlschrank aufbewahren. Die Poren ziehen sich dann durch die leichte Kälte zusammen und der Teint wirkt gleich viel feiner.

Gegen Augenringe: Eine kühle Gua Sha Massage ist auch vorteilhaft, um Schwellungen rund um das Auge zu lindern.

Stressreduzierend: So wie jede Massage wirkt die Edelstein-Massage natürlich entspannend. Wer sich nur fünf Minuten Zeit dafür nimmt, sollte einen deutlichen Unterschied in seinem Stresslevel spüren.

Diverse Studien belegen sogar die Wirksamkeit der Anwendung. Interesse geweckt? Dann jetzt aufgepasst!

So geht’s

Reinigung: Genauso wie dein Gesicht solltest du auch deinen Gua Sha Stein vor der Anwendung unbedingt gründlich säubern. Öl auftragen: Als nächstes trägst du ein Gesichtsöl deiner Wahl auf, damit der Stein leichter auf der Haut gleiten kann. Mit dem Lymphfluss von innen nach außen: Nun kannst du mit der eigentlichen Massage beginnen. Grundregel: Den Stein streifst du immer von innen nach außen, um den Lymphfluss anzuregen. Nur am Hals kannst du von unten nach oben massieren, genauso wie du deine Creme auftragen solltest, nämlich immer alles schön nach oben massieren. Den Stein flach halten: Streife den Gua-Sha-Stein im 45 Grad Winkel, also leicht angeschrägt, über die Haut. Beginne am Kiefer: Von deinem Kinn aus kannst du den Stein zu deinen Ohren ziehen, so entspannst du deinen Kiefer. Dann die Wangen: Nun wiederholst du das Ganze von deiner Nase bis zum Haaransatz. Vorsicht an den Augen: Streife von der Nasenwurzel zu den Schläfen. Reduziere dabei den Druck, um die zarte Haut nicht zu strapazieren. Ganz zuletzt die Stirn: Ziehe den Stein von der Mitte deiner Stirn über deine Schläfe bis hin zum Haaransatz. Bei Kopfschmerzen tut es gut, den Stein von der Stirn aus über die Kopfhaut zu ziehen. Stein reinigen: Nach der Massage solltest du dir noch die Zeit nehmen, um deinen Stein nochmals gründlich zu reinigen.

Aber Vorsicht: Bei starker Akne oder offenen Pickeln ist von der Gua Sha Massage abzuraten, da die Bakterien auf dem Gesicht verteilt werden können, was die Akne verschlimmern kann.

Natürlich kann man die Massage so oft anwenden wie man persönlich möchte. Am besten erzielt man jedoch ein gutes Ergebnis, wenn man sich täglich etwa mindestens 10 Minuten Zeit für die Massage nimmt. Gua Sha Steine findest du in manchen Drogeriemärkten aber auch online bei Zalando zum Beispiel.