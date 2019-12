In Tschechien ereignete sich vergangenen Dienstag ein Verkehrsunfall der besonderen Art.

Dabei verursachte ein lebendiger Weihnachtskarpfen auf groteske Weise einen Autounfall, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete.

Tschechien: Lebender Weihnachtskarpfen verursacht Verkehrsunfall

Laut Berichten der Nachrichtenagentur CTK, die sich dabei auf die örtliche Polizei beriefen, kam es am 24. Dezember in Tschechien zu einem Verkehrsunfall. Beim Täter handele es sich den Polizeiberichten um einen Weihnachtskarpfen. Eine Frau hatte sich dazu entschieden, den lebendigen Fisch in einer kleinen Wanne aus Kunststoff unterzubringen. Die Wanne platzierte die 62-Jährige zudem auf dem Beifahrersitz und fixierte sie, indem sie ein Plastiksackerl darüber stülpte.

Autounfall: Frau landet schwer verletzt im Krankenhaus

Während der Fahrt begann der Fisch plötzlich wie wild zu zucken und so gelang es dem Tier schließlich, mit einem gewaltigen Schwung, auf dem Schoß der Fahrerin zu landen. Durch den großen Schreck verlor die Frau in der tschechischen Kleinstadt Česká Lípa die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit voller Wucht gegen einen Betonmast der Straßenbeleuchtung. Per Hubschrauber wurde die Fahrerin anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie eine Polizeisprecherin allerdings erklärte, handele es sich dabei allerdings um keine tödlichen Verletzungen.