Zugegeben, im Bett läufts nicht immer nur rund. Manchmal herrscht sogar eine richtige Flaute. Diese kann sich sogar über Monate ziehen! Aber für die folgenden drei Sternzeichen ist diese Zeit bald Geschichte! Sie erwartet in den kommenden Wochen ein sexueller Höhenflug. Action im Schlafzimmer garantiert!

Diese drei Tierkreiszeichen dürfen sich auf das beste Liebesspiel ihres Lebens freuen.

Löwe

Bei den Löwen wird es in nächster Zeit alles andere als langweilig. Das Sternzeichen sprüht nur so vor Sex-Appeal und purer Leidenschaft. Löwe-Geborene teilen mit ihrem Schatz alle sexuellen Fantasien. Und diese Offenheit wird definitiv belohnt. Sie werden im Schlafzimmer den Spaß ihres Lebens haben und sogar völlig neue Sexstellungen ausprobieren. Das belebt die Beziehung! Aber auch Single-Löwen können sich auf heiße und abwechslungsreiche Nächte freuen.

Fische

Fische sind zwar sehr offene Menschen, doch sie behalten auch gerne die Kontrolle. Deswegen ist dieses Sternzeichen im Bett oft etwas zurückhaltend. Vor allem in einer neuen Beziehung trauen sich Fische nicht das zu kommunizieren, was sie eigentlich gern möchten. In den nächsten Wochen ändert sich das aber alles und Fische geben im Bett komplett die Kontrolle ab. Dadurch kann das Sternzeichen endlich einmal loslassen und einfach nur genießen. Zeit wird‘s!

Wassermann

Der Wassermann probiert eigentlich ständig neue Sachen aus. Vor allem im Bett steht er total auf Abenteuer. Doch in den letzten Monaten hatte er mit seinen Sexpartnern nicht so viel Glück. Es fehlte ihm das gewisse Etwas. In nächster Zeit trifft er aber endlich den Menschen, mit dem er sexuell auf einer Wellenlänge ist. Im Bett hatte der Wassermann noch nie so viel Spaß wie jetzt.