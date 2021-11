„Ein Herz aus Gold“ ist eine Eigenschaft, die viele Menschen anstreben oder in ihrem nahen Umfeld suchen. Für diese drei Sternzeichen ist diese Eigenschaft selbstverständlich – denn sie sind extrem warmherzig.

Diese Tierkreiszeichen sind immer für einen da.

Fische

Fische haben eine sehr offene und einfühlsame Art. Sie spüren, wenn es jemandem nicht gut geht oder jemand ein offenes Ohr braucht. In Freundschaften sind Fische deshalb oft diejenigen, die öfters nachfragen, ob es einem denn auch wirklich gut geht.

Und auch wenn sie nicht sofort eine Antwort bekommen, bleiben Fische hartnäckig, hier setzt ihr neugierige Ader an. Denn so sehr die Hilfe für andere im Vordergrund steht, geht es Fischen auch immer um das eigene Wohl. Nicht zu wissen, was genau im Freundeskreis oder der Partnerschaft passiert, macht sie schlichtweg unrund.

Denn das Sternzeichen will helfen und das Umfeld mit wichtigen Ratschlägen versorgen. Das macht sie besonders warmherzig und zu idealen Freundinnen.

Krebs

Krebse sind in der Regel sehr sensibel und empathisch. Sie haben sehr starke Emotionen und dadurch einen sehr ausgeprägten Sinn für die Gefühle der anderen. Krebse bemerken dadurch auch die kleinsten Details und Veränderungen einer Person und scheuen sich nicht, diese auch direkt anzusprechen.

Denn Krebse haben den ständigen Drang zu helfen. Sie können nicht einfach danebensitzen und zusehen, wie jemand eine emotionale Krise durchmacht, sie wollen handeln. Sei das in der Form von langen Gesprächen, einer ausgefeilten Ablenkung oder einfach einer Schulter zum Weinen. Die warmherzigen Krebse wissen meist ganz genau, was die Liebsten brauchen und was wirklich hilft.

Waage

Waagen brauchen im Leben vor allem eines: Harmonie. Denn das Sternzeichen sehnt sich nach Balance. Wenn es jemandem im nahen Umfeld schlecht geht, belastet sie das dementsprechend schwer. Die Waage kann nämlich nur dann wirklich glücklich und entspannt sein, wenn es alle anderen auch sind.

Das macht das Tierkreiszeichen enorm liebevoll und warmherzig, denn sie haben wie eine Art Detektor für Probleme und Schwierigkeiten. Sie spüren sofort, wenn etwas nicht passt und sind dann immer zur Stelle, um zu helfen, Ratschläge zu geben oder einfach nur zuzuhören.

Für die Waage kann das auf Dauer aber ganz schön belastend sein. Denn die negativen Emotionen von vielen drücken nach und nach auch auf das Gemüt des Tierkreiszeichens. Umso wichtiger ist es für Waagen, immer wieder die Bestätigung zu bekommen, dass ihre warmherzige Art nicht ausgenutzt wird.