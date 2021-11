In insgesamt sechs kanadischen Zoos bekommen jetzt auch die Tiere eine Covid-Schutzimpfung. Ein Tierarzneimittel-Hersteller hat dafür rund 900 Impfdosen für die Zoo-Tiere gespendet.

Der Impfstoff sei derzeit noch experimentell.

Zoo-Tiere erhalten Covid-Impfung

Für Großkatzen, Menschenaffen und Otter geht es in Kanada demnächst in die Impfstraße – zumindest im weitesten Sinne. Denn insgesamt sechs kanadische Zoos fangen demnächst an, auch Tiere gegen Covid zu impfen. Möglich gemacht wird das durch den Tierarzneimittelhersteller Zoetis. Dieser arbeitet seit Februar 2020 an einem Impfstoff für Tiere.

Denn auch sie können sich mit Covid infizieren. Das zeigte sich zu Beginn der Pandemie, als ein Hund in Hongkong bereits im Februar positiv getestet wurde. Das war auch der Anstoß für Zoetis, an dem Impfstoff zu forschen. Auch bei Tieren können die Krankheitsverläufe nämlich schwer sein. Das ist zwar bei Haustieren wie Hunden und Katzen bisher eher ungewöhnlich, bei Zootieren jedoch durchaus möglich. Das zeigt etwa ein Fall in einem Zoo in Nebraska. Dort starben Anfang November insgesamt drei Schneeleoparden an den Komplikationen von COVID.

Zwei Impfungen notwendig

Um solche Fälle in Zukunft zu verhindern, spendet Zoetis 900 Impfdosen an insgesamt sechs kanadischen Zoos. Jedes Tier bekommt im Abstand von drei Wochen insgesamt zwei Impfdosen. Ein wichtiger Schritt, erklärt Chris Enright, Tierarzt im Assiniboine Park Zoo in Winnipeg. „Wenn Tiere in unserer Obhut sind, ist es wichtig, dass wir alles tun, um sie gesund und glücklich zu halten.“ Die Impfung spiele dafür „eine wichtige Rolle“.

Ganz oben auf der Liste der Impfkandidaten stehen übrigens Großkatzen – also Tiger und Löwen – sowie Menschenaffen, also Schimpansen und Gorillas. Aber auch Otter und Frettchen gehören dazu. Denn nach ersten Untersuchungen sei das Infektionsrisiko bei diesen Tieren besonders hoch.

Die Impfung von Zoetis ist derzeit noch nicht verkäuflich, jedoch wurde sie von dem US-Landwirtschaftsministerium sowie dem kanadischen Zentrum für Veterinärbiologie der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde für experimentelle Zwecke zugelassen. Getestet wurde sie unter anderem schon in einigen amerikanischen Zoos.