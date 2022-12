Zugegeben: „Fix zusammen“ waren Pete Davidson und Emily Ratajkowski offiziell ja nie. Und dennoch brodelte die Gerüchteküche, dass es zwischen dem Comedian und dem Model heftig gefunkt haben soll. Doch wie es scheint, war das wohl nur von kurzer Dauer.

Denn mittlerweile soll der kleine Flirt zwischen den Stars schon wieder Geschichte sein.

Pete Davidson und Emily Ratajkowski wieder getrennt

Nachdem die stürmischen Beziehung mit Kim Kardashian, die Pete Davidson große Aufmerksamkeit verschaffte, genauso schnell wieder vorbei war, wie sie begonnen hat, zeigte sich der Comedian bereits an der Seite einer weiteren Promi-Dame. Diesmal soll es Supermodel Emily Ratajkowski gewesen sein, dem der 29-Jährige den Kopf verdreht hat. Eine kurze Zeit lang hat man die beiden gesehen, wie sie turtelnd Zeit miteinander verbracht haben. Etwa bei einem Basketballspiel in New York, das wohl für viele der Beweis war, dass es bald ein neues Promi-Paar geben wird.

Doch mehr als ein Flirt scheint aus Pete und Emily nicht geworden zu sein. Denn offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung nie. Stattdessen verriet das Model kurz vor Weihnachten in ihrem Podcast „High Low“, dass sie „seit einigen Tagen“ erstmals eine Dating-App nutze. „Ich fühlte mich trotzig, weil so viele Leute mir sagten, ich solle es nicht tun“, so Emily. Doch ihr starker Konter lautete: „Ich bin eine freie, unabhängige Single-Frau. Ich will es ausprobieren.“ Gut, damit wäre eigentlich alles gesagt.

Nur noch Freunde

Wie Page Six jetzt berichtet, sollen sich Emily und Pete dazu entschlossen haben, ihren Flirt nicht weiter zu vertiefen und stattdessen einfach gute Freunde zu bleiben. Beide wären mit dieser Situation einverstanden, so der Insider gegenüber der US-Seite. Emily entfaltet sich aktuell also in der Welt der Dating-Apps und genießt ihr Singleleben nach vier Ehejahren mit Filmproduzent Sebastian Bear-McClard, mit dem sie auch einen gemeinsamen Sohn hat.

Und auch Pete ist, wie wir wissen, kein Kind von Traurigkeit. Der 29-Jährige wurde bereits mit einer weiteren Frau gesichtet: Mit seiner Set-Kollegin Chase Sui Wonders, mit der er im Film „Bodies Bodies Bodies“ gemeinsam vor der Kamera gestanden ist, scheint er momentan viel Zeit zu verbringen.