Pete Davidson ist ja mittlerweile bekannt dafür, den begehrtesten Celebrity-Babes den Kopf zu verdrehen. Nach Kim Kardashian, Ariana Grande und Kaia Gerber soll er nun Model Emily Ratajkowski daten.

Die zwei wurden Berichten zufolge turtelnd in New York City gesehen.

Datinggerüchte um Pete Davidson und Emily Ratajkowski

Pete Davidson hat es einfach – das gewisse Etwas! Denn er scheint derzeit der wohl begehrteste Dating-Kandidat in Hollywood zu sein, oder zumindest war er schon mit einigen der gefragtesten, talentiertesten und bekanntesten Frauen da draußen zusammen.

Zuletzt bandelte er mit Reality-TV-Queen Kim Kardashian an. Doch nach neun Monaten und mehreren ihr gewidmeten Tattoos beschlossen die beiden Anfang August, sich zu trennen. Ein Insider, der dem Paar nahe stehen würde, sagte „E! News“, dass die beiden immer noch „eine Menge Liebe und Respekt füreinander haben“, aber ihre Fernbeziehung und ihre vollen Terminkalender „machten es wirklich schwierig, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.“

Nun scheint Pete allerdings endgültig weitergezogen zu sein: Zumindest, wenn es nach US-Medien geht. So soll der „Saturday Night Live“-Star jetzt das Model Emily Ratajkowski um den Finger gewickelt haben!

Laut Insider: Pete bringt Emily zum Lachen

Der Promi-Klatsch-Instagram-Kanal Deuxmoi, veröffentlichte eine Nachricht, in welcher behauptet wurde, dass die beiden am vergangenen Wochenende auf einem Date in Brooklyn in New York City waren. Dabei sollen sie Händchen gehalten haben, und der „SNL“-Star konnte angeblich nicht die Finger von der 31-Jährigen lassen.

Zudem habe eine anonyme Quelle die Beziehung der beiden gegenüber der „US-Weekly“ bestätigt, wie das Portal am gestrigen Montag berichtete. „Die zwei sprechen schon seit ein paar Monaten miteinander“, sagte der Insider und fügt noch hinzu: „Pete bringt Emily zum Lachen und er liebt es, wie intelligent sie ist.“ Laut des Berichts stehen die zwei aber noch ganz am Anfang ihrer Beziehung. Fest stehe nur, dass sie sich „sehr mögen“.

Emily schwärmt in Interview von Pete

Ob die Gerüchte nun stimmen, wird sich wohl noch zeigen. Bislang äußerte sich keiner der beiden dazu. Ganz abwegig sind die Dating-Spekulationen allerdings nicht, immerhin scheint Emily von Pete durchaus angetan zu sein. Bereits vergangenes Jahr hatte das Model zugegeben, dass sie den Comedian durchaus attraktiv finde und den Hype um ihn verstehe. In der TV-Show „Late Night With Seth Meyers“ gestand sie damals, dass sie vor allem seine Größe und seine charmante Art anziehend finde. Weiterhin verriet die „Gone Girl“-Schauspielerin: „Er ist verletzlich. Er ist reizend. Sein Nagellack ist toll. Er sieht gut aus!“

Nicht nur Pete trennte sich im Sommer von seiner Ex, auch Emily zog im Juli einen Schlussstrich unter die Ehe mit Sebastian Bear-McClard. Knapp vier Jahre war Emily Ratajkowski mit dem Filmproduzenten verheiratet. Im September reichte sie dann offiziell die Scheidung ein. Das Ex-Paar hat den gemeinsamen Sohn Sylvester.