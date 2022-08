Die Trennung von Kim Kardashian und Pete Davidson hat Kanye West zum Anlass genommen, um einen geschmacklosen Scherz über seinen Rivalen im Netz zu verbreiten. Auf Instagram postete der Rapper ein Fake-Titelbild der New York Times, auf dem zu lesen ist, dass „Skete Davidson“ tot sei.

Mittlerweile hat der Ex-Mann von Kim Kardashian die falsche Todesmeldung aber wieder gelöscht.

Kanye West verbreitet Fake-Todesmeldung über Pete Davidson

Dass sich Kim Kardashian mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigte, gefiel ihrem Ex-Mann Kanye West überhaupt nicht. Seither ließ er kaum eine Gelegenheit aus, um gegen seinen Rivalen zu schießen. Etwa in dem Musikvideo zu seinem Song „Eazy“. Darin wird eine Knetfigur, die Davidson verdächtig ähnlich sieht, begraben. Die kürzliche Trennung von Kim und Pete war für den Rapper jetzt wohl auch die perfekte Gelegenheit, für einen weiteren geschmacklosen Scherz.

Auf Instagram teilte er ein Foto einer gefälschten New York Times. Darauf zu lesen: „Skete Davidson im Alter von 28 Jahren gestorben“. Skete sollte hier wohl der verhöhnende Spitzname für den Komiker sein. Laut Urban Dictionary handelt es sich dabei um einen „dünnen, weißen Kerl, der deine Ex vögelt“. Doch das ist noch nicht alles. Auf der Fake-Titelseite befindet sich ein Seitenhieb an Rap-Rivale Kid Cudi, der ein guter Freund von Pete Davidson ist: „Kid Cudi wollte auf der Beerdigung spielen, hatte aber Angst vor Flaschenwerfern“. Damit spielt West offenbar auf einen Vorfall an, der sich während eines Kid-Cudi-Konzertes ereignete. Denn der Musiker wurde auf der Bühne mit Flaschen beworfen.

Mittlerweile hat Kanye das Posting schon wieder gelöscht. Hier könnt ihr aber einen Screenshot davon sehen:

Bild: ye / Instagram

Pete Davidson soll wegen Kanye in Trauma-Therapie sein

Ganz so einfach soll Pete Davidson die ständigen Seitenhiebe und öffentliche Häme von Kanye West nicht wegstecken. Wie ein Insider gegenüber People verraten hat, soll sich Pete bereits seit April in Trauma-Therapie befinden, weil ihm die Belästigungen im Netz einfach zu viel geworden sind. „Die Aufmerksamkeit und Negativität, die von Kanye und seinen Scherzen ausgeht, ist ein Trigger für [Pete], und er musste sich Hilfe suchen“, so die Quelle.

Der Insider betont aber auch, dass das Verhältnis zu Kim Kardashian nach ihrer neun Monate langen Beziehung und der plötzlichen Trennung immer noch gut sei. „Pete bereut es nicht, dass er Kim gedatet hat. Er möchte klarstellen, dass sie während ihrer Beziehung immer für ihn da war. In Zukunft möchte er sich auf seine Karriere konzentrieren“, wie es weiter heißt. Die beiden sollen sich aufgrund von Zeitmangels getrennt haben. Denn die Terminkalender der beiden Promis seien zu voll gewesen, um ausreichend Zeit miteinander zu verbringen.